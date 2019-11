Volley, ospite forte per la Zephyr Trading Valdimagra

Sarzana - Val di Magra - Salvo sorprese in extremis, Zephyr Trading al completo sabato 16 novembre (ore 17) al Palaconti santostefanese, contro la Krifi Caffè 4 Torri di Ferrara, compagine secondo mister Andrea Marselli molto forte (la sua classifica attuale a detta del trainer rossoblù è parecchio bugiarda) che a sua opinione finirà il campionato di Serie B maschile nazionale fra le prime cinque: del Girone D. Sì gioca per la 5.a giornata; arbitrano Valeria Ferrarese e Francesco Carbone.

Successivamente, alle 21 impegnata in loco pure quella Mulattieri Creations che in campo “uomini” è all’atto pratico la seconda squadra del Valdimagra Volley Group, ivi si gioca per la 3.a giornata della Serie C ligure.