Volley, la Zephyr sforna il giovane talento Orsini

Sarzana - Val di Magra - Il nuovo enfant prodige della Zephyr Trading Valdimagra è lui. Uscito dal vivaio rossoblù sulle orme dei vari Podestà, Vescovi e Calcagnini, sabato scorso Elia Orsini ha probabilmente acquisito coscienza che nella pallavolo di Serie B potrà esserci presto spazio anche per lui.

Questa volta mister Andrea Marselli, in ragione della piega che l’incontro prendeva di volta in volta, l’ha gettato nella mischia più volte e più volte Orsini ha risposto all’altezza.

Spezzino di Montepertico, benché nato a Carrara, città dei suoi genitori, Elia compirà la maggiore età a maggio. Studia allo Scientifico, sul fronte pallavolistico è al Gruppo Valdimagra Volley da 4 anni, dopo essere passato dal Centro Volley Spezia.

