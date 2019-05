Volley, la Zephyr fa suo l'ultimo derby provinciale della stagione

Sarzana - Val di Magra - La Zephyr Trading Valdimagra chiude aggiudicandosi a domicilio l’ultimo derby provinciale del campionato, non le riesce il sorpasso in extremis sull’ Admo Lavagna, le resta comunque un terzo posto che per una squadra estremamente ringiovanita da un anno a questa parte è una bella soddisfazione.

Al “palazzetto” ceparanese Podestà al palleggio (ove ha fatto capolino anche un Orsini molto giovane) con Fabio Bottaini in diagonale dove fugacemente s’è visto pure il giovanissimo Argellati, al centro Benevelli e De Lucchi in alternanza con Scatizzi, di banda Vescovi e Calcagnini alternandosi con Vergassola e Dario Bottaini; Vignali libero.

Da parte sua il Futura Bertoni Ceparana ha schierato Otgianu in costruzione con Ridondelli opposto, al centro Barletta e Masinelli con Ruggeri libero, di banda Pierro e Botto…infine è entrato brevemente Ghisi per alzare un po’ il muro.

Per concludere questa la classifica finale in Serie C ligure maschile, dopo 22 turni, col Laghezza Volley che sale in B: Volley Laghezza Spezia punti 64, Admo Lavagna 54, Trading Zephyr 53, Spinnaker Savona 40, Spazio San Antonio Genova 35, Acli Santa Sabina Genova 29, Avis Finale Ligure 27, Tre Stelle Villaggio Chiavari 25, Colombo Genova 23, Futura Bertoni Ceparana 22, Colombiera Project Sarzana e Grafiche Amadeo San Remo 12.



BERTONI FUTURA – ZEPHYR TRADING 1 - 3

SET: 16-25 / 26-24 / 18-25 / 19-25.

FUTURA BERTONI CEPARANA: Otgianu 3, Ridondelli 13, Barletta 8, Masinelli 5, Pierro 16, Botto 11, Ghisi 0, Ruggeri libero; n.e. Castagna e Borrello. All. Baruzzo.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 1, Orsini 1, Bottaini F. 18, Argellati 0, De Lucchi 11, Benevelli 2, Scatizzi 13, Vescovi 6, Calcagnini 5, Vergassola 3, Bottaini D. 4, Vignali libero. All. Marselli.

ARBITRI: Valerio Portaccio e Donato Sabato.