Volley, il derby di Serie C va alla Mulattieri

Sarzana - Val di Magra - MULATTIERI-COLOMBIERA 3 – 2

Set: 16-25 / 14-25 / 25-20 / 26-24 / 15-6.

MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Sisti, Zaccaria, Bottaini D., Argellati, De Lucchi, Conti, Vescovi, Vergassola, Calcagnini, Bernabò, Rossi libero; n.e. Chiocca e Briozzo. All. Botti e Scattina.

COLOMBIERA PROJECT: Donati, Aldovardi, Carli A., Moretti, Podestà M., Cargiolli, Rami, Faouzi, Marescotti, Bastieri, Polisi e Tognoni liberi; n.e. Franceschini. All. Carli C. e Carli E.

ARBITRI: Giustolisi e Mancuso.

Impresa della giovane Mulattieri Creations Valdimagra che, in svantaggio di due set strapersi, li rimonta ai veterani del Colombiera Project e poi si aggiudica dilagando al tie-break i 2 punti che ne rinforzano una posizione in classifica ormai a ridosso delle prime.

Per l’occasione al Palaconti santostefanese Sisti al palleggio con Bottaini II opposto, Conti e capitan De Lucchi al centro, di banda Vescovi e Vergassola “prestati” da quella Zephyr Trading che è la Prima squadra maschile del Valdimagra Volley Group (i due infatti erano andati in panchina qualche ora prima in Serie B e Vescovi aveva pure fatto capolino sul parquet...) come il libero Rossi.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C Ligure era la 6.a giornata; Acli S. Sabina Genova – Avis Finale L. 3 – 2, Admo Lavagna – Colombo Genova 3 - 1, Sabazia Ecosavona Vado L. – Futura Bertoni Ceparana 3 - 1, Spinnaker Albisola – Tre Stelle Villaggio 3 - 0, Spazio Sport Pontedecimo – Spazio S. Antonio Ge 0 – 3.

Consegue una classifica che recita: Sabazia Ecosavona Vado Ligure punti 20, Admo Lavagna 18, Colombo Ge 14, Spinnaker Albisola 13, Acli Santa Sabina e Mulattieri Valdimagra 11, Avis Finale Ligure 9, Colombiera Sarzana 8, Bertoni Futura Ceparana 7, San Antonio Spazio Genova 6, 3 Stelle Villaggio Chiavari e Spazio Sport Ge 0.