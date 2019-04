Volley, il derby della vallata va alla Zephyr

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – COLOMBIERA PROJECT 3 – 0

SET: 25-11 / 25-16 / 25-17.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 5, Zaccaria 0, Grossi 0, Bottaini F. 11, De Lucchi 8, Benevelli 10, Scatizzi 4, Vescovi 4, Calcagnini 3, Vergassola 8, Bottaini D. 4, Grossi 0, Vignali e Tartarini liberi; n.e. Sisti. All. Marselli.

COLOMBIERA PROJECT SARZANA: Donati, Aldovardi, Faouzi, Carli A., Franceschini, Cargiolli, Castellani, Polisi, libero Botti; n.e. Rami. All. Carli C.

ARBITRI: Portaccio e Pantani.



La Zephyr Trading Valdimagra, al Palaconti santostefanese, fa ampiamente suo il derby provinciale col Colombiera Project e prosegue in terza posizione in Serie C ligure maschile di pallavolo: mantenendo nettamente sotto tiro quell’ Admo Lavagna tuttora vicecapolista dietro al Volley Laghezza.

Nella Zephyr al palleggio Podestà (anche se si è visto pure Zaccaria) con Fabio Bottaini opposto, al centro Benevelli e De Lucchi e a volte Scatizzi, di banda Vescovi e Vergassola in alternanza con Calcagnini e Dario Bottaini; ha fatto capolino pure il “jolly” Grossi. Vignali e Tartarini liberi.

Nel Colombiera ad alzare Donati con l’ “ex” Aldovardi in diagonale, centrali Castellani e Franceschini centrali con Botti libero, all’ala Andrea Carli e Cargiolli e s’è visto anche il “jolly” Polisi.

Infine ecco la classifica, in Serie C ligure maschile di pallavolo, dopo 19 giornate…Volley Laghezza Spezia punti 55, Admo Lavagna 48, Trading Zephyr 47, Spinnaker Savona 35, Spazio San Antonio Genova 30, Avis Finale Ligure 24, Acli Santa Sabina Genova 23, Tre Stelle Villaggio Chiavari 22, Futura Bertoni Ceparana 21, Colombo Ge 14, Grafiche Amadeo San Remo 12, Colombiera Project 11.