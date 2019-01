Volley, grande rimonta per la Zephyr Trading

Sarzana - Val di Magra - Ad Ameglia un paio di set di “letargo” della Trading Zephyr costringono poi la medesima a un’affannosa rimonta, comunque vincente, contro un motivato Colombiera Project…che s’era portato addirittura sul due a zero.

Fra gli ospiti Podestà al palleggio con Fabio Bottaini in diagonale,

centrali Benevelli e Scatizzi, “martelli” Vescovi e Vergassola e s’è visto pure Calcagnini come nel finale Dario Bottaini (Vignali libero).

Tra i padroni di casa Donati talvolta rimpiazzato da Marossa in costruzione con Cargiolli opposto, in mezzo Angeletti e Lambruschi e a volte Faouzzi, schiacciatori Aldovardi e A. Carli in alternanza con Castellani; libero Botti alternandosi con Polisi.

Questi infine gli altri risultati in quella che in Serie C ligure maschile, dove i rossoblù sono terzi in classifica, era l’ 8.a giornata: Admo Lavagna-Spinnaker Albisola 3-1, Grafiche Amadeo San Remo-Acli Santa Sabina Ge 0-3, Colombo Genova-S. Antonio Spazio Genova post. 4/2, Futura Bertoni Avis Ceparana-Volley Laghezza 0-3 e Tre Stelle Villaggio Chiavari-Avis Finale Ligure post. 7/2.



COLOMBIERA PROJECT – ZEPHYR TRADING 2 – 3

SET: 28-26 / 25-22 / 15-25 / 21-25 / 9-15.

COLOMBIERA PROJECT: Donati 2, Marossa 0, Cargiolli 20, Angeletti 8, Lambruschi 3, Faouzzi 1, Aldovardi 19, Carli A. 13, Castellani 1, Botti e Polisi liberi. All. Carli.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 4, Bottaini F. 22, Benevelli 17, Scatizzi 28, Vescovi 10, Vergassola 3, Bottaini D. 5, Vignali libero. All. Marselli.

ARBITRI: Monica Zampini e Marco Pantani.