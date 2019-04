Volley, è derby tra Lunezia e Autorev

Sarzana - Val di Magra - Spezia Volley Autorev al gran completo domenica 7/4, ore 18, al Palabologna sarzanese (si gioca per la 22.a giornata di Serie C ligure femminile e arbitrano Tonino Piazza e Adriana Bruno); Lunezia Volley quasi: manca giusto il palleggiatore di riserva Desireé D' Arcangelo, per via di una caviglia, a rimpiazzo qualcuno dal settore giovanile.

Le premesse per un bel derby paiono esserci tutte, le spezzine arrivano da 18 vittorie consecutive, le sarzanesi da 5 di fila. Entrambe stanno giocando da tempo davvero bene, ovviamente capolista strafavorita, come del resto sull’altro fronte riconoscono. Tuttavia non dimentichiamo che, in casa, di recente il Lunezia ha rifilato un 3-0 a un Carcare pur sempre terzo.

Infine queste le altre partite in programma nel turno…Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Admo Lavagna, Albenga-Virtus Sestri Ponente, Maurina Strescino Imperia-Cffs Cogoleto, Tigullio Santa Margherita Ligure-Volare Arenzano, Vgp Sestri P.-Gabbiano Andora.