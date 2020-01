Volley, Zephyr Trading ancora senza Sarpong

Sarzana - Val di Magra - Sabato 25/1 contro la Sama Portomaggiore prima in classifica nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, nella Zephyr Trading Valdimagra manchera' ancora l’opposto e “bomber” Vincent Sarpong, che andrà al massimo in panchina...ironia della sorte indisponibile il suo stesso rincalzo Stefano Piero; a riposo precauzionale altresì il “martello” Fabio Bottaini: convocati allora dalla seconda squadra, ossia la Mulattieri che fa la C ligure, la banda Filippo Calcagnini e l’ala/opposto Dario Bottaini che poi è il fratello minore di Fabio.

Si gioca, ore 17.30, al Palaconti santostefanese per la 13.a giornata e penultima del girone d’andata. Arbitrano Stefano Bosio e Riccardo Mutti.

Sempre a Santo Stefano Magra, ore 21, gioca dopo appunto la Mulattieri Creations che nello scontro diretto può tentare il sorpasso sulla Spinnaker Albisola per avvicinarsi alle primissime posizioni in graduatoria.