Volley Pool Lunezia si presenta alla città

Sarzana - Val di Magra - Presentazione ufficiale di tutte le squadre del Lunezia Volley, comprese quelle del Settore giovanile facente capo al Volley Pool Lunezia, domenica prossima 14 ottobre dalle 10 alle 13 circa. Il "teatro" e' la Fortezza Firmafede a Sarzana e non e' la prima volta. Sarà presente l'amministrazione comunale sarzanese e la presidenza del Panathlon.

Nel frattempo la Prima squadra biancoblu, nell'imminenza del campionato di Serie C ligure femminile, si aggiudica il Torneo di Pontedera imponendosi a Casciavola Pisa e Bellaria Pontedera organizzatore: compagini di Serie D Toscana.

Le sarzanesi hanno sconfitto dapprima le pisane con un 2-0, poiché si giocava al meglio dei tre set, 25-14 e 25-16 e quindi le anfitrione per 2-1 (25-19 / 23-25 / 21-13).



In campo, ovviamente alternandosi, tutte le atlete nell'occasione agli ordini di coach Alfonso Pascucci e dunque...Brizzi e D' Arcangelo al palleggio, Canossa e Lupi in diagonale, Fiorino e Salvetti liberi; Guelfi, Lorusso e Mendoza al centro, di banda Bernardini e Gorgoglione insieme a Spadone.