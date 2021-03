Volley Colombiera sconfitto dalla capolista

Sarzana - Val di Magra - Dopo due vittorie consecutive il Volley Colombiera Sarzana Project si ferma davanti alla capolista. Finisce 3-1 per Volley Colombo, eppure tutto era iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Carli, vincente nel primo set per 25-15. I valdiggiani non hanno saputo contenere il grande ritorno dei giovani del Colombo che si aggiudicano i set per 25-17, 25-17 e 25-13.



Volley Colombiera Sarzana Project:

Matteo Aldovardi, Andrea Cargiolli, Donati Gianluca, Andrea Carli, Mattia Podestà, Badr Faouzi, Davide Polisi, Gaetano Sinaga, Stefano Pellegrini.