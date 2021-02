Volley Colombiera sconfitto dai genovesi del Colombo

Sarzana - Val di Magra - Volley Colombiera Sarzana Project sconfitto per 3-1 con parziali di 24-26 25-21 21-25 23-25 al Palamariotti di La Spezia per l'indisponibilità della palestra di Ameglia usata dallo stesso comune come centro per la vaccinazione al Covid-19.

Comunque positiva la prova dei gialloneri che hanno giocato alla pari contro la giovane squadra genovese del Volley Colombo che nei momenti decisivi dei set di è dimostrata più determina al servizio e in attacco.

Se ne riparla tra due giornate periodo che il Volley Colombiera deve capitalizzare al massimo per trovare una condizione migliore più consone al valore della rosa di giocatori a disposizione di mister Claudio Carli.

Il Volley Colombiera Sarzana Project è sceso in campo con tutti i suoi giocatori che si sono alternati per tutta la gara con:

Andrea Carli, Matteo Aldovardi, Renato Kasa, Bader Faouzi, Gianluca Donati, Matteo Marescotti, Luca Ferraro, Andrea Cargiolli, Gaetano Sinaga, Stefano Pellegrini, Libero Davide Polisi



Allenatori Claudio Carli e Emilio Carli

Arbitri:. Stefano Centofanti e Marco Pantani



(Nella foto il palleggiatore Gianluca Donati)