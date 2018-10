Volley Colombiera pronta per la nuova stagione

Sarzana - Val di Magra - Giallo, nero, rosso, blu, una spirale di colori che nei giorni scorsi ha illuminato la sala Convegni del comune di Castelnuovo Magra stracolma di pubblico entusiasta dell'organizzazione dell'evento. Una giornata che aveva come scopo quello di presentare e far conoscere l’organico per la stagione 2018/2019 della società A.S.D ABC Volley Colombiera, ma che si è rivelata una divertentissima festa.

Come negli anni precedenti hanno partecipato il sindaco di Castelnuovo Magra, Daniele Montebello che ha detto di essere orgoglioso dell’impegno della Società all’interno del proprio Comune, anche a seguito della recente promozione della prima squadra in Serie C; il Consigliere dell’AVIS Stefano Franceschini. Un graditissimo ospite della giornata è stato l'organizzatore del Volley Jam Camp Roberto Milocco che con la sua gentilezza e disponibilità si è prestato a partecipare alla nostra presentazione. Per quanto riguarda il progetto Volley Ameglia Project che interessa tutto il settore femminile della società, è stato presente anche il consigliere con delega allo sport del Comune di Ameglia Gregorio Ravani, anch’egli entusiasta di vedere crescere tante ragazze del proprio Comune praticando sport in un ambiente sano ed accogliente visto il successo della passata stagione con la promozione in Seconda divisione. Una nota positiva va infatti a queste due amministrazioni comunali che, attraverso questa società sportiva, collaborano serenamente all’insegna della promozione dello sport nei propri territori.



Tutti gli atleti sono stati presentati ad uno ad uno a partire dal settore minivolley sino ai “grandi” della Serie C, ed i più coraggiosi sono stati anche chiamati al microfono per raccontare la propria esperienza in questa società dalla nostra allenatrice Giulia Bertini che per l'occasione si è messa nei panni della presentatrice con grande successo: la parola che certo non è mancata è stata DIVERTIMENTO. La Società e tutto l’organico dirigenziale è orgogliosa di questo, visto che far praticare dello sport in un ambiente sereno privo di stress ed esasperazioni, cosa purtroppo molto attuale in questo settore, è uno degli obiettivi principali che guidano l’operato di tutti.



Rosa Serie C Maschile Volley Colombiera Project 2018/2019:

Carli Andrea (capitano), Leucci Daniele, Polisi Davide, Faouzi Badr, Aldovardi Matteo, Cargiolli Andrea, Donati Gianluca, Angeletti Mattia, Botti Elia, Marossa Matteo, Pellegrini Stefano, Zhang Yduo, Utkin Nikolay, Cerno Roberto, Castellani Samuele, Guerrieri Alex.

Allenatore: Carli Claudio.

Dirigente accompagnatore: Marchi Gabriele, Trisolini Giuseppe.