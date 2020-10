Volley Colombiera premiato a Genova

Sarzana - Val di Magra - Domenica 27 settembre altra data storica per il Volley Colombiera Sarzana Project che viene premiato a Genova per il secondo biennio consecutivo con il prestigioso marchio di qualità che pone la nostra società locale tra le migliori nel panorama ligure e non solo. A ritirare i premi la presidentessa Nicoletta Capoverde e il capitano della serie C Andrea Carli che sono stati premiati nientemeno che dall'allenatore della nazionale della nazionale italiana U18 fresca campione d'Europa Vincenzo Fanizza alla presenza di Franco Bocchia presidende del comitato del Levante, Anna del Vigo presidente regionale F.I.P.A.V e dal presidente del C.O.N.I liguria Antonio Micillo.



Intanto tutte le squadre maschili e femminili virus e assenza di palestre permettendo dal 24 agosto hanno ripreso gli allenamenti in vista della stagione 2020/21. Due nostri nuovi allenatori che hanno superato brillantemente il corso sono Gabrielle Marchi e Marco Franceschini che vanno ad aggiungersi ai confermati Emilio Carli e Claudio Carli. Un ringraziamento particolare va ai nostri dirigenti Stefano Spinetta, Anna Maria Lupetti, Laura Palma e Sergio Volpin Sergio.