Volley Colombiera passa a Chiavari nonostante le assenze

Sarzana - Val di Magra - Seconda vittoria consecutiva per il Volley Colombiera Sarzana Project nella gara infrasettimanale giocata contro il Volley San Salvatore presso il centro Benedetto Acquatone di Chiavari. Con il risultato di 3-2 (parziali di 21-25, 25-11, 12-25, 8-15), i valdiggiani di Carli sublimano la bella prestazione arrivata nonostante le molte assenze. Tecnica e grinta per portare a casa due punti importanti per la classifica. Prossimo appuntamento sabato 20 in casa della capolista Colombo Genova.