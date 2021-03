sfida difficile per i ragazzi di Carli

Sarzana - Val di Magra - Domani alle 18 presso la palestra di via Maggio a Genova Quarto il Volley Colombiera Sarzana Project dopo la vittoria di Chiavari nell'anticipo settimanale gioca contro l capolista Colombo. Partita difficile per i ragazzi di Carli determinati nel cercare in risultato positivo.