Valdimagra Volley, l'ora delle presentazioni

Una stagione che riparte: la Zephyr Trading è pronta ad un nuovo campionato di C dopo aver sfiorato l’immediato ritorno in B pochi mesi or sono.

Sarzana - Val di Magra - Dopo il suo organigramma tecnico-dirigenziale (settore “verde” incluso) il Valdimagra Volley Project ufficializza anche la “rosa” di quella che sarà anche in questa stagione pallavolistica al via la sua compagine di spicco, ossia quella Zephyr Trading attesa a un nuovo campionato di Serie C maschile ligure, dopo aver sfiorato l’immediato ritorno in B pochi mesi or sono. Per i rossoblù “vernissage” sabato prossimo 29/9, ore 15 al Palaconti di Santo Stefano contro avversari di Serie B, si tratta della seconda squadra di quel Vero Monza a cui il Valdimagra è affiliato a livello giovanile.

Subito dopo, presentazione ufficiale di tutte le squadre del gruppo valligiano, “vivaio” compreso: maschili e femminili; per cui saranno presentate pure le compagini di quella Mulattieri Creations che è la sezione “donne” santostefanese.



Ecco il parco-giocatori, della Zephyr:



Palleggiatori - Mirko Podestà / classe 2000 e Marco Sisti / 2000.

Opposti – Bottaini Fabio / 1993.

Centrali – Edoardo Benevelli / 96, Alessandro Conti / 02, Mattia De Lucchi / 84, Alex Scatizzi / 86.

Schiacciatori – Dario Bottaini / 00, Filippo Calcagnini / 00, Matteo Vergassola / 02, Diego Vescovi / 00.

Liberi – Alessandro Vignali / 89 e Valerio Vanacore / 01.

Allenatore Andrea Marselli, vice Tancredi Grossi, team-manager Andrea Bartoletti.