Valdimagra Volley al PalaCandy, l'alleanza con Monza prosegue

Sarzana - Val di Magra - “Okay” la “visita premio” dell’ Under 14 femminile del Valdimagra Volley, “targata” Mulattieri Creations, a quel Vero Monza a cui il settore giovanile valligiano è da qualche anno affiliato. Le “U14” santostefanesi sono state infatti così gratificate della vittoria del titolo territoriale di categoria, recentemente conseguito battendo in finale il Volley Pool Lunezia, a Riccò del Golfo. Per le rossoblù dunque una mezza giornata, fra partitelle e allenamenti, insieme alle pari età brianzole al Palacandy monzese e sotto l’occhio visionatore dei tecnici locali (oltre che di mister Lino Scattina). Per rendere l’idea, la sezione femminile del Vero è quella la cui prima squadra ha di recente conquistato la Challenge Cup europea, sotto denominazione Saugella come da sponsor.



Rinforzata per l’occasione la collaborazione con un sodalizio brianteo che si fa valere in Serie A1 sia sul fronte “uomini” che su quello “donne”, c’era anche l’allenatore della 1.a squadra della Zephyr Trading che fa parte del gruppo Valdimagra: Andrea Marselli, il quale ha scambiato così qualche parola con quel Liano Pedrelli che è stato anche trainer delle nazionali azzurre giovanili, ora al lavoro nel “vivaio” del Monza.



Unico neo nel contesto, l’infortunio che priverà ora delle finali regionali che attendono le rossoblù la banda Giorgia Michelucci, la “stellina” della squadra già selezionata a vari livelli e pure visionata in chiave Club Italia.

Non è mancato peraltro alla spedizione il “tocco maschile”, col provino a cui è stato sottoposto in una palestra poco distante, quel Matteo Orlandi che da schiacciatore sta facendo a Santo Stefano Magra cose davvero promettenti; non a caso lui è stato pure selezionato da noi per il Trofeo delle Province. Nella città briantea egli ha sostenuto un allenamento con la squadra del Vero Volley che partecipa alla “Boy League”, il campionato Under 14 riservato ai complessi di Serie A, dove si possono schierare sino a 3 elementi in prestito.