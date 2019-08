Una tappa del Giro della Lunigiana per ricordare il carabiniere Puliga

Sarzana - Val di Magra - Sarà dedicata al comandante dei Carabinieri Giancarlo Puliga mancato prematuramente nell'ottobre scorso, la quarta ed ultima tappa del Giro della Lunigiana che si terrà quest'anno dal 29 agosto a domenica 1 settembre. Nella giornata conclusiva infatti i corridori si raduneranno a Fiumaretta e con 'andatura non competitiva' raggiungeranno la zona degli scavi archeologici e della nuova passerella Portus Lunae dando così alla tappa una connotazione promozionale per il territorio. La gara proseguirà poi all'interno del Comune di Luni toccando per due volte anche il paese di Ortonovo.



Come detto però la giornata sarà interamente dedicata al ricordo del comandante della locale stazione dei Carabinieri dal 1990 al 2018 a cui sarà intitolato anche un trofeo che sarà consegnato al vincitore della tappa mentre il “Martiri XXIX Novembre”, sempre metto in palio dal Comune, andrà al vincitore del Giro. La figura di Puliga è stata ricordata con grande emozione anche nel corso della conferenza stampa di questa mattina, alla presenza del figlio Andrea e della moglie Pasquina, oltre agli organizzatori, al sindaco Silvestri e all'attuale comandante della stazione il maresciallo Riccardo Pietra.