Una domenica di medaglie per gli arcieri sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Non solo mare, sole e bancarelle ma anche sport: nel pieno dell’estate sarzanese la prima domenica di agosto ha visto disputarsi una gara interregionale valevole per le qualificazioni ai campionati italiani targa 2019 presso la sede della A.S.D. Arcieri Sarzana in località Bradia. Una gara che potremmo definire “sprint”, nella quale gli arcieri si sfidano sulla distanza di 36 frecce invece delle “classiche” 72: un formato piuttosto recente ed introdotto dalla Federazione italiana tiro con l’arco con il chiaro intento di snellire le fasi iniziali della gara per dare maggior spazio agli scontri diretti che assegnano, di gara in gara, i “titoli assoluti”. Come sempre – ed è anche parte affascinante di questa disciplina olimpica – la gara si è svolta in una suggestiva cornice di condivisione e rispetto tra i partecipanti stessi difficilmente riscontrabile in altri sport. Il tutto condito da un’organizzazione ormai più che oliata ed in grado di offrire agli arcieri in gara, ai tecnici ed agli spettatori un’esperienza totalmente positiva sotto ogni punto di vista.

Venendo alla cronaca sportiva vera e propria, ottimi come sempre i risultati degli arcieri sarzanesi: nella prima parte di gara, dove si assegnano le medaglie di categoria, bronzo per Elisa Ceneri nell’olimpico femminile e per Massimiliano Andreoni nel Compound maschile, argento nelle rispettive categorie per Alberto Franciosi e Michele Galante e medaglia d’oro per Davide Tonelli. Al termine degli scontri diretti valevoli come detto per la classifica assoluta, da evidenziare gli argenti di Tonelli (in foto a sinistra sul podio) e Ceneri rispettivamente nell’arco olimpico maschile e femminile. Da segnalare infine la rinascita tra le fila verde-oro della squadra Compound Senior maschile formata per l’occasione da da Andreoni, De Crignis e Galante.