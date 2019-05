Un weekend di medaglie per gli Arcieri Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la stagione estiva del Tiro con l’Arco attraverso le competizioni Hunter&Field e 70m olympic rounds.

Impegnati su ogni fronte gli atleti della A.S.D. Arceri Sarzana che compe sempre rientrano dalle trasferte con un cospicuo bottino di medaglie. Partendo dalla gara Hunter&Field (competizione affascinante che si snoda attraverso 24 diversi bersagli distribuiti lungo un percorso preparato ad hoc) di Sestri Levante dello scorso 26 maggio, medaglia d’argento e nuovo record personale per Elisa Ceneri (in foto) e primo posto assoluto per Graziano Angelotti. Contemporanemente, nel format di gara “70m olympic round” in quel di Prato, Luna Messercola conquistava la medaglia d’oro assoluta nella divsione olimpica femminile e bronzo per Massimiliano Andreoni nel compound maschile.

Anche il giovanissimo Matteo Parodi era impegnato domenica scorsa: nella gara regionale del Trofeo Pinocchio 2019 (edizione estiva) tenutasi ad Imperia ha raggiunto la seconda posizione di categoria, conquistando la medaglia d’argento tuttavia non sufficiente per qualificarsi alla fase nazionale. Considerata la sua età siamo sicuri che tenterà ancora nel corso della prossima stagione e non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo.