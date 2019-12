Un penalty che fa male, Sarzana sfiora l'exploit

Sarzana - Val di Magra - HERRINGEN - CREDIT AGRICOLE SARZANA 3 - 3 (1 - 2)



CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona (Bianchi), Ipinazar, Borsi (C), Perroni, Rossi, Garcia, Moyano, Rispogliati. Allenatore: Alessandro Bertolucci



HERRINGEN: Tegethoff (Polat), Kevin Karschau, Hages, Schultz, Lucas Karschau, Aristizabal, Rindfleisch, Klein, Gurtler. Allenatore: Christian Zarod



Marcatori: 1t: 2'20" Rossi (S), 5'55" Rossi (S), 16'05" Schultz (H) - 2t: 9'00" Ipinazar (S), 10'30" Rindfleisch (H), 22'40" Schultz (H)



Espulsi: 2t: 9'00" Kevin Karschau (2') (H)

Arbitri: Karl Wilson (ING), Bruno Sosa (ING)



Sfuma nelle battute conclusive, complice un rigore molto dubbio concesso dalla coppia arbitrale anglosassone, la prima vittoria in Eurolega di Credit Agricolè Sarzana, avanti prima 0-2 e poi 1-3 a 16’ dal termine, è raggiunta nelle battute finali dal rigore di Schultz. Peccato, perchè i rossoneri hanno giocato una bellissima partita. Ma alla fine il primo punto in Eurolega nella storia della società rossonera è arrivato. “La storia si scrive e non si racconta - dice il Presidente Corona a fine gara - un punto che resterà nella storia, è il nostro primo punto in Eurolega peccato per il rigore inesistente a un minuto dal termine, peccato per aver sprecato due volte il doppio vantaggio. Abbiamo giocato molto bene contro sei/decimi della nazionale tedesca, in una pista difficile. Io il bicchiere lo vedo mezzo pieno e non posso che dire grazie ai miei ragazzi, ora torniamo al campionato che dobbiamo giocare due finali al Vecchio Mercato prima della sosta natalizia. In un palazzetto stracolmo e in clima veramente caldo, abbiamo giocato una partita tatticamente perfetta per larghi tratti - continua Corona - non siamo stati bravi a chiudere la partita sul doppio vantaggio, mentre loro non hanno mai mollato e sospinti dal proprio pubblico hanno trovato il pareggio. Comunque sono molto contento – conclude il Presidente – della dedizione e della professionalità dimostrata dalla squadra in questa trasferta. Ora dobbiamo rituffarci nel clima campionato, continuare a lavorare a testa bassa e giocare tutte le partite con il cuore Sarzana, continuando a tenere un profilo basso e non dando nulla di scontato a partire dal Bassano mercoledì dove certamente sarà molto, ma molto difficile. Gli fa eco mister Alessandro Bertolucci Sapevo che sarebbe stato molto complicato, con il CGC quando giocavo ancora, si venne in Germania con una squadra molto forte e si soffri le pene dell’inferno e vincemmo solamente 5 a 4. Sono di fatto la nazionale tedesca, che più volte ha fatto soffrire la nostra nazionale. Abbiamo fatto un’ ottima prestazione, non siamo stati cinici a chiuderla e il loro rigore nel finale di gara è stato letteralmente regalato.” E’ stato sistemato un nuovo mattone nel muro dell’infinita storia rossonera. Il Credit Agricole Sarzana ha infatti conquistato il primo punto in Euroleague, la massima manifestazione internazionale di hockey dopo le sconfitte contro le regine del girone Barcellona e Benfica.



Sulla pista tedesca dell’Herringen, formazione contro la quale hanno sofferto anche i campioni del Barcellona, i ragazzi diretti dal tecnico Alessandro Bertolucci hanno pareggiato 3 a 3 avendo condotto gran parte del match, trovandosi in vantaggio prima per 2 a 0 e poi 3 a 1 facendosi riprendere nel finale su rigore. Le occasioni di Moyano e Ipinazar sventate dal portiere teutonico sul risultato di 3 a 2 hanno impedito ai sarzanesi di chiudere la gara e portare a casa una vittoria che sarebbe stata meritata. Una squadra, quella tedesca, che compone gran parte della Nazionale della Germania. Ma veniamo alla gara Christian Zarod schiera uno starting-five con Lucas Karschau insieme a Hages sulla linea difensiva, in attacco i due veterani Schultz e Kevin Karschau con Tegethoff a difesa della porta ed in panchina a disposizione Aristizabal, Rindfleisch, Klein, Gurtler e il secondo portiere Polat. Bertolucci risponde con Corona tra i pali, Ipinazar, Moyano, Borsi e Rossi. La partita si è messa subito bene per i rossoneri, nonostante in avvio l’ Herringen abbia fatto vedere cose apprezzabili dalle parti di Corona e il portiere rossonero aveva dovuto parare due conclusione degli avanti tedeschi. Al 2’,20” Credit Agricole in vantaggio con Chicco Rossi dopo una caparbia azione personale, al 5’,55” l’attaccante Bassanese infila la doppietta sfruttando un preciso assist di Ipinazar. I tedeschi non si piegano e si gettano a testa bassa alla ricerca della rete, lasciando ai rossoneri le ripartenze. Al 16’,06” i tedeschi accorciano le distanze con Schultz che è fortunato nel rimpallo e trova il pertugio per battere Corona. Il finale di tempo è un susseguirsi di emozioni da una parte e dall’altra, sino al suono della sirena che manda le squadre al riposo con i rossoneri in vantaggio per 2 a 1. Nel secondo tempo ripartono bene i rossoneri, e al 34’ Kevin Karschau trattiene vistosamente Rossi e viene punito con il cartellino blu dagli arbitri, tiro di prima per i rossoneri e Ipinazar con un delizioso alza e schiaccia batte Tegethoff e porta il parziale sul 3 a 1. La reazione dei padroni di casa è veemente, passano due minuti e Rindfleisch sfrutta una sbavatura difensiva dei Sarzanesi e riporta i padroni di casa a meno uno.



Il finale è un monologo con i padroni di casa in pressione sorretti dal caldissimo pubblico presente e i rossoneri che cercano le ripartenze, prima Moyano e poi Ipinazar si trovano a tu per tu con il portiere tedesco ma Tegethoff si esalta e sventa la minaccia. Nel finale un rigore inesistente spiana la strada al pareggio dei padroni di casa con Schultz che non lascia scampo a Corona. Il suono della sirena finale sancisce il risultato di parità e le due squadre vengono salutate dall’applauso del caloroso pubblico presente. Ora due turni di campionato al Vecchio Mercato Mercoledi 18 Dicembre arriva lo Stema Bassano e sabato 21 Dicembre sarà la volta del Trissino.