Un oro e due argenti per l'Ecole Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Domenica 25 febbraio si è disputata la seconda prova regionale del Campionato Silver Fgi individuale di ginnastica ritmica, zona Levante. La gara, organizzata dalla Società Ginnastica Rapallo presso la Casa della Gioventù e delle Opere Sociali, ha visto alternarsi in pedana 92 ginnaste del levante ligure delle categoria Allieve e Junior 1.

Per la società sarzanese SSD L’Ecole Sarzana sono scese in pedana Emma Luccherino, Giulia Parissi, Giorgia Piana, Mariavittoria Poghettini, Sofia Scudieri, Linda Tognoli e Francesca Vecchi, accompagnate dai tecnici Fgi Sophie Bernasconi e Monica Caranza.

Le giovani atlete hanno mostrato grinta e determinazione nelle loro esecuzioni, e hanno cercato di controllare al meglio l’emozione di partecipare ad una gara di Federazione. Alcune di loro ci sono riuscite meglio rispetto alle compagne e hanno conquistato un posto sul podio. Giulia Parissi prima classificata, per la categoria LD Allieve 2, Emma Luccherino seconda classificata, per la categoria LD Allieve 3, e Sofia Scudieri seconda classificata, per la categoria LC Junior 1.

Sfiorano il podio Giorgia Piana, categoria LB Allieve 4, e Francesca Vecchi, categoria LC Allieve 2.