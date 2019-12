Un "mega-camp" alla Bradia ai Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Archiviato il campionato nazionale Under 19 con un dignitoso terzo posto nel Girone C (vinto dai Guelfi Firenze che hanno preceduto i Ducks Roma travolti a Sarzana nell’ultima partita) che per poco non gli procura la qualificazione alla fase finale, i Red Jackets si avvicinano ora al campionato di 2.a Divisione italiana che partirà a Febbraio, tanto per cominciare con un “mega-camp” di una giornata all’ “Isoppo”.

Come s’era proceduto in occasione del “camp simile tenutosi in loco prima dell’avvio della stagione “U19”, il proposito è quello di fare il punto della situazione, verificando le condizioni di chi della partita è già e aprire le porte a chi possa essere interessato ad entrarvi o quanto meno avvicinarvisi per provare.

Sicché alla Bradia si comincerà con questo ritrovo a metà fra l’allenamento e l’incontro, a partire dalle dieci della mattina, fino a pomeriggio inoltrato. Per chi voglia qualche informazione si può guardare su Facebook “red jackets american football team”.