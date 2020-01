Un corso di sci escursionismo con il Cai di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La Sezione CAI di Sarzana con la Scuola di Sci Escursionismo del Levante Ligure “G.Scaffardi” ha presentato venerdì il “Corso base e avanzato di Sci Escursionismo” rivolto a tutti i Soci CAI in regola con il tesseramento 2020 (per chi non fosse ancora tesserato è possibile regolarizzarsi all’atto dell’iscrizione al corso). L'iniziativa è rivolta a chi ha una minima abilità con gli sci, adeguata preparazione fisica e prevede l’insegnamento delle nozioni fondamentali per poter svolgere attività Sci escursionistica su itinerari non impegnativi propedeutica allo scialpinismo.

Il corso è articolato in lezioni teoriche alternate ad uscite pratiche in ambiente alpino (se le condizioni nivologiche appenniniche non lo consentiranno). Inoltre per tutti coloro che lo volessero, ci sarà la possibilità di provare la nobile arte sciistica del Telemark. Per informazioni: Direttore del corso Federica 3801703029"



Termine Iscrizioni al corso entro il 17 gennaio 2019.