Un Sarzana pieno di problemi riceve l' Ospedaletti

Sarzana - Val di Magra - Contro l’ Ospedaletti, oggi alle 18.30 presso il Palabologna sarzanese, nell’11esima giornata che chiude il girone d’andata nella Serie C Silver ligure maschile di pallacanestro, il Sarzana Basket alla fine potrebbe non essere al completo. In regia capitan Dell’Innocenti è fresco reduce da un’influenza, il play-guardia Bencaster e l’ala-guardia Fracassini lamentano un ginocchio malandato, l’ala-pivot Ferrari e la guardia-play Casini hanno problemi all’inguine, l’esterno Palac è alle prese con una pianta del piede un po’ malandata, il centrale Tesconi è stato indisponibile pressoché per tutta la settimana.



Da parte sua coach Gabriele Ricci sprona tutti a stringere i denti: "Poi la pausa in arrivo per le feste ci darà tempo e modo di rimettere tutto a posto". Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari e Davide De Angeli di Genova. Questi infine gli altri incontri del turno: Ardita Juventus Ge-Pro Recco, Aurora Chiavari-Cus Genova, Pegli-Sestri Ponente e Tigullio Santa Margherita-Tarros La Spezia.