Un Gran Galà per lo sport al Teatro Impavidi

Domani serata dedicata agli sportivi sarzanesi e campioni affermati.

Sarzana - Val di Magra - Per la prima volta dopo la sua riapertura domani sera, venerdì 23, il Teatro Impavidi di Sarzana aprirà le sue porta al mondo dello sport con il “Gran Galà” organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta per lo sport. Un evento voluto per riconoscere l'impegno e il valore delle giovani promesse del nostro territorio “acceso” dalla presenza di grandi campioni di fama internazionale.

“Questa Amministrazione - spiega il sindaco Alessio Cavarra, che ha tenuto per sé la delega allo sport - si è sempre impegna nella valorizzazione delle varie discipline sportive presenti sul nostro territorio, anche e soprattutto quelle meno note. Con il Gran Galà (che inizierà alle 20.30) intendiamo offrire alla città un'occasione per riconoscere quanto i valori dello sport siano fondamentali per la formazione delle giovani generazione e per l'intera collettività”.



Denso il programma della serata che vedrà la premiazione per gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nel 2017. Fra i tanti protagonisti ci saranno: Martina Batini, medaglia d'oro nel fioretto a squadre ai mondiali di Mosca nel 2015, argento a Rio ad aprile 2016 e ancora, nel 2017, oro agli europei di Tblisi e ai mondiali di Lipsia.

Per la scherma sarà presente Matteo Tagliariol, medaglia d’oro individuale ai giochi olimpici di Pechino dove ha vinto anche il bronzo a squadre. Silvia Lambruschi, pluricampionessa del mondo (due medaglie d’oro e una d’argento nel 2012, ai mondiali svoltisi ad Auckand in Nuova Zelanda, e ancora ora ai campionati europei del 2016, sarà il testimonial del pattinaggio artistico a rotelle.

Presenti anche il campione europeo Stefano Mei che, nel 1986, a Stoccarda vinse l'oro nei 10000 metri grazie a una indimenticabile e indelebile tripletta azzurra Mei - Cova – Antibo (agli stessi europei Mei si è aggiudicato anche la medaglia d'argento nei 5000 metri), e il pallavolista Fabio Vullo che vinse la coppa campioni nel 1990 oltre la medaglia di bronzo a Los Angeles nel 1984.

Sarà presente la canoista Valentina Razzauti campionessa europea under 23 e oro al mondiale 2017.

“Per i nostri ragazzi sarà l'occasione per stare al fianco di grandi campioni – aggiunge il presidente della consulta Alberto Teodini – rivolgo un ringraziamento doveroso a tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato, ai Veterani dello Spoer e al Coni che saranno presenti con i loro delegati”.

Saranno inoltre premiati gli atleti che hanno conquistato il podio in campo italiano e hanno preso parte a competizioni internazionali piazzandosi nei primi dieci posti.

Oltre alle premiazioni non mancheranno momenti di spettacolo: la nota violinista Cecilia Colombani aprirà la serata; successivamente è prevista l'esibizione di Tina Hoffman e Fabio Modica, ballerini di fama internazionale.

Per i giovanissimi sarà presente Maria Iside Fiore giovanissima cantante che nel 2017 ha rappresentato l’Italia in europa allo Junior Eurovision Song Contest 2017 trasmesso su Rai Gulp.