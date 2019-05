Tutti in bici con Pedale spezzino e la Federazione ciclistica italiana

Sarzana - Val di Magra - itorna “Tutti in bici – Cross Country Open Day”, dopo la bella giornata di divertimento e sport nel ciclodromo all’interno dell’area Oto di Boettola a Sarzana, il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Pedale Spezzino ripropone la manifestazione sabato 4 maggio sempre dalle 10 alle 18,00. Sabato scorso diversi bambini provenienti da varie località della provincia hanno “scorazzato” in tutta sicurezza all’interno del parco messo a disposizione della Federazione da parte Leonardo Spa, con particolare apprezzamento del percorso fuoristrada oltrechè dei gadgets e della merenda offerta da Centroluna. Il Presidente Provinciale della FCI Maurizio Taddei insieme al Tecnico Angelo Baudinelli e tutti i collaboratori aspettano tutti i bambini per farli divertire in bicicletta.