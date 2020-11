Tre offerte per il restyling del campo sportivo "Marchini" di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Sono tre le ditte che hanno partecipato alla procedura per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale “Marchini” di Castelnuovo Magra. Si tratta di un intervento sul quale il Comune investirà circa 650 mila euro grazie al bando “Sport in comune” e al finanziamento del Credito Sportivo a cui aveva aderito l'amministrazione nei mesi scorsi.

Questa mattina l'iter – che si concluderà con il rifacimento del manto sintetico a norma Figc e altri interventi – è iniziato con l'apertura delle buste contenenti la documentazione comprovante i requisiti di ammissione alla procedura mentre domattina avverà l'apertura delle buste con le offerte tecniche che saranno valutate dall'apposita commissione giudicatrice che al termine assegnerà i relativi punteggi. Successivamente saranno aprte le buste contenenti l'offerta economica.

A lavori ultimati il campo intitolato a Libero Turiddu Marchini – Oro Olimpico a Berlino nel 1936 – potrà ospitare partite fino al campionato di Eccelenza e soprattuto rappresentare una “casa” all'altezza per tutti gli sportivi che lo frequentano.