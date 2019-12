Trasferta veneta per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Montebello - Credit Agricole Sarzana, per trovare l’ultima sfida in terra veneta, bisogna scendere in serie A2 nell’anno della promozione in serie A1 dei rossoneri; era il 21 Febbraio 2009 e i rossoneri si imposero per 4 a 3 a Montebello Vicentino e ipotecarono un bel pezzo di promozione nella massima serie. Sabato 7 dicembre, a distanza di oltre dieci anni,ritorna la sfida con l’Hockey Montebello, approdato in questa stagione alla massima serie dopo ben 53 anni. Con una vittoria il Credit Agricole potrebbe assicurare la sua presenza in Coppa Italia, fatto impensabile solo un mese fa, ma dovrà combattere contro la difesa arcigna di Nicoletti e compagni, pronti a sfruttare il momento,proprio come successo contro il Trissino. "Giochiamo contro un’ottima squadra, una formazione che dopo la promozione si è attrezzata per disputare un campionato da protagonista e non essere solo una meteora nella massima serie, è la squadra del momento, imbattuta da cinque giornate, che dista da noi solamente tre punti – dichiara il Presidente– ho visto la partita del Montebello contro il Trissino e mi è piaciuto tantissimo, ha un portiere come Edy Nicoletti che nonostante la sua età (44 anni) per me personalmente è ancora tra i portieri Italiani più forti del nostro Campionato. Guardando alla gara di sabato sera giochiamo contro una squadra che sta giocando un bellissimo hockey, guidata da un ottimo allenatore e che sta ottenendo buoni risultati, i pronostici non sono certo a nostro favore, ma personalmente se la mia squadra giocherà da Sarzana sono certo che per vincere dovranno almeno chiederci il permesso, in questo momento per come conosco i miei ragazzi e il loro valore non firmerei neppure un pareggio in anticipo. (nella foto di Luciana Castagna la squadra sotto la curva degli incessanti al termine della partita contro il Correggio).



Si gioca questa sera alle ore 20:45 - Palasport di Montebello (VI) Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Marco Rondina di Vercelli. DIRETTA FISRTV: http://bit.ly/hpserieA1- montsar - Commento di Eddy Pellizzaro e Simone Carraro