Trasferta difficile a Bologna per la Zephyr Trading Valdimagra

Sarzana - Val di Magra - Lo schiacciatore Fabio Bottaini in forse nell’esordio in trasferta della Trading in casa della Pallavolo Bologna: si gioca (per la 2.a giornata del campionato di Serie B nazionale maschile di volley) alle ore 19 a Villa Pallavicini, arbitrano Roberto Giannino e Lorenzo Valletta, la squadra parte dal Palaconti santostefanese alle due e mezza.

"Direi che i bolognesi sono squadra tra le favorite nel contesto di quella che dovrebbe essere la lotta per la promozione - commenta coach Andrea Marselli alla vigilia - e in particolare c’è da guardarsi dall'opposto Bartoli, per anni il migliore della categoria nel suo ruolo, dall’esperto palleggiatore Govoni e dalla banda Dombrowsi".

Per la cronaca, nel primo turno gli emiliani hanno perso al tie-break in casa del forte Portomaggiore, provincia di Ferrara.