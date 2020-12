Trasferta a Sandrigo per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il Credit Agricole mercoledì è di scena al Palasport di Sandrigo contro la squadra locale guidata da Franco Vanzo, la formazione rossonera chiude con Sandrigo il dicembre veneto dove l’ha vista in dieci giorni fare visita nell’ordine a Trissino, Montebello e Sandrigo. Due successi e sei sconfitte in otto partite per i vicentini che fino a oggi hanno accumulato la peggior difesa del torneo con 44 reti subite a fronte delle 21 messe a segno. Credit Agricole, dopo la prova di carattere di Montebello, con il pareggio raggiunto a pochi minuti dal suono della sirena dopo essere stati per ben due volte sotto di due reti, si rituffa in campionato per difendere e consolidare il primo posto in classifica. “Mercoledi non sarà per niente facile – dice il Presidente Maurizio Corona, che poi continua incontriamo una squadra di grande esperienza che per l’organico a disposizione non merita certamente il posto occupato in classifica, che annovera tra le sue fila il catalano Pallares anche se oramai vicentino d’azione , il portoghese Diogo Neves, un fuoriclasse come il brasiliano Cacau, oltre a Vazquez, Pozzato e Poletto, una formazione quella vicentina che arriva dal colpaccio fatto nell’ultimo turno di campionato a Monza in uno dei parquet più difficili di tutta la serie A”. (nella foto il capitano Davide Borsi).

Si gioca Mercoledì 16 dicembre 2020 - ore 20:45 - Palasport di Sandrigo (VI) TELEA MEDICAL SANDRIGO - CREDIT AGRICOLE SARZANA?Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Roberto Toti di Salerno?DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-sanxsar - Commento di Stefano Retis.