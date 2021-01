Trasferta a Lodi per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato 23 Gennaio al PalaCastellotti di Lodi terza giornata del girone di ritorno, quando si disputerà una grande sfida, una “sfida ad alta quota” quella tra i padroni di casa dell’ Amatori Wasken Lodi, primi in classifica con 34 punti, e il Credit Agricole Sarzana che la segue in seconda posizione con 31 punti a sole tre lunghezze. Ormai superata la metà campionato, manca solamente il recupero dell’ottava giornata, i rossoneri hanno messo da parte il ruolo di sorpresa e sono ormai una solida realtà. I ragazzi del Presidente Corona sono protagonisti di un torneo di alto livello come testimonia la classifica e come dimostrano le vittorie ottenute dalla squadra di Alessandro Bertolucci contro le “big” Forte dei Marmi, Trissino e Bassano. I rossoneri sono reduci da tre successi nelle quattro partite giocate a gennaio, possono contare su un gioco e un’ossatura di squadra oramai collaudata e sbarcheranno a Lodi senza troppe pressioni ma con l’obiettivo di provare a stupire ancora. I Ragazzi di Mister Pierluigi Bresciani, che dovrebbe recuperare Alberto Greco infortunatosi a Breganze prima di Natale, almeno per la panchina, vogliono tornare subito alla vittoria dopo il pari di Correggio e provare a staccare una delle più dirette inseguitrici. All’andata al Vecchio Mercato, i giallorossi si imposero per-3 al termine di una gara spettacolare che ad oggi è l’unica sconfitta dei rossoneri tra le mura amiche. E’ il ritorno di Francesco De Rinaldis a Lodi da ex. (nella foto Francesco De Rinaldis il “guerriero rossonero” che sabato tornerà nella sua Lodi)