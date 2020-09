Tour de France allo sloveno Pogacar, nel 2016 vinse il Lunigiana

Sarzana - Val di Magra - Quattro anni fa lo sloveno Tadej Pogacar conquistava il Giro della Lunigiana. Oggi – 22 anni ancora da compiere – il giovane ciclista si è aggiudicato de facto (chiusura ufficiale domani con la passerella parigina) il Tour de France 2020, recuperando il minuto scarso di svantaggio che scontava nei confronti del connazionale Rogic, in giallo da tempo. Decisiva la cronometro al cardiopalma con arriva in quota a planches de belles filles, sui Vosgi. Per precocissimo Pogacar vittoria di tappa e della Grand boucle. Per il Giro della Lunigiana la conferma di essere fucina e vetrina per futuri campioni di razza.