Torna a gareggiare Bozicevich dopo l'incidente motociclistico

Sarzana - Val di Magra - Il 5° Trofeo CITTADELLA DELLO SPORT di ciclocross svoltosi domenica 20 dicembre 2020 a Montignoso di MASSA ha segnato il ritorno alle gare per Matteo Lapo BOZICEVICH.

Il ragazzo dice Giuseppe DI FRESCO DS del CASANO non vedeva l’ora di riattaccarsi il numero sulla schiena dopo il brutto incidente motociclistico dell’inverno scorso e lo ha fatto in questa importante gara Nazionale di ciclocross valevole come prova di Campionato Toscano per le varie categorie ma alla quale hanno partecipato molti atleti del centro nord Italia.

Certamente BOZICEVICH non cercava il risultato ma superata l’emozione dei primi chilometri ha recuperato molte posizioni terminando la gara con un onorevole 15° posto subito dietro al neo compagno di squadra Tommaso POLI piazzatosi al 12° posto, ha concluso la gara al 22° posto anche l’altro nuovo acquisto del CASANO Matteo NOVANI. Dobbiamo precisare che POLI e NOVANI hanno gareggiato ancora con la maglia del TEAM STRADELLA in quanto potranno indossare la maglia del CASANO solo con il nuovo anno. Per la cronaca si è laureato Campione Toscano per la categoria Juniores Tommaso FERRI della Società Olimpia Valdarnese.

Alla gara ha assistito Mario CIPOLLINI con il quale abbiamo avuto il piacere di dialogare. L’ex Campione del Mondo è impegnato al rilancio del ciclismo a 360 gradi, infatti è notizia di alcuni giorni fa che insieme ad altri atleti Professionisti Italiani che hanno indossato la Maglia Iridata sta cercando di dare vita ad una formazione WORLD TOUR tutta italiana. Contemporaneamente CIPOLLINI è stato testimonial in diverse iniziative del ciclismo per giovanissimi categoria vitale per dare linfa a tutto il movimento. A proposito di ciclismo giovanile abbiamo parlato del grande impegno che la CASANO deve affrontare nell’organizzazione del GIRO DELLA LUNIGIANA e nel salutarci SUPER MARIO ci ha dato la disponibilità ad essere contattato per concordare la sua presenza al prossimo 45° GIRO DELLA LUNIGIANA che sarebbe una incredibile promozione per la manifestazione e un riconoscimento al lavoro svolto dai dirigenti della Società che si sono susseguiti dalla prima edizione del 1975 ad oggi.