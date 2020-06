Thomas Mechini, l'hockey Sarzana guarda al futuro

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole inizia a programmare la serie A2 e il settore giovanile e il primo tassello arriva direttamente dalla Spagna, Thomas Mechini, classe 2005 tesserato per la Pumas Viareggio con la cui società nella prossima stagione disputerà la categoria Under 17. Mechini arriva da un’importante esperienza in Spagna, o meglio dalla Catalogna dove si giocano i campionati giovanili di hockey pista più competitivi del mondo, nelle file del Juneda, con cui nella scorsa stagione ha conquistato la Coppa Catalana nella categoria under 15.



"Abbiamo preso forse il miglior portiere italiano di questa categoria - dice il presidente Maurizio Corona - con il Sarzana giocherà nella categoria superiori: nella Under 19 e in serie A2, mentre nella Pumas disputerà la categoria Under 17. E’ un portiere di prospettiva che sono certo vestirà anche la maglia azzurra nelle prossime nazionali giovanili. Il valore dell’atleta e l’esperienza di Thomas non si discutono – conclude il Presidente - ma ciò che più conta è che Thomas, che personalmente conosco fin da piccolissimo, mi ha sempre destato un’ottima impressione soprattutto come ragazzo e questo per la nostra società è sicuramente di fondamentale importanza".



Thomas ha già vestito la maglia del Sarzana durante il Torneo di Natale 2018 a Bassano del Grappa organizzato dalla società locale, trascinando con le sue parate la formazione rossonera alla conquista del primo posto. Mechini due anni fa aveva lasciato Viareggio con il parere favorevole dei genitori per tentare l’avventura nel mondo dell’ hockey internazionale trasferendosi in Spagna andando a giocare nella formazione del Juneda, squadra spagnola rappresentativa della cittadina vicina a Lleida. Un’ esperienza di grande spessore che purtroppo è inciampata nell’emergenza coronavirus.



Lunedì 15 Giugno il primo approccio con la sua nuova società, con i nuovi compagni e il primo allenamento oltre alla foto di rito in sede. Poche parole quelle di Thomas ma si leggevano negli occhi la contentezza di vestire la maglia rossonera e di iniziare questa nuova avventura oltre alla felicità di ritrovare Alessandro Bertolucci alla guida dell ‘under 19. Molto emozionato anche mister Bertolucci per il ritorno di uno dei suoi “bimbi”.