Terza vittoria consecutiva per i giovani del Sarzana Basket

Sarzana - Val di Magra - Terza vittoria consecutiva dell’ Under 18 Gold del Sarzana Basket che così, nel campionato ligure maschile di categoria, si porta in terza posizione a due lunghezze dalla vicecapolista Blue Sea Genova e a quattro dalla capoclassifica Tigullio Santa Margherita.

Battuti questa volta, al Pallone Geodetico dei Giardini a mare “Cristoforo Colombo” di Vado, i pari età dell’ Azimut Vaso Ligure: per 64-43. Questi i punteggi dei ragazzi di trainer Enrico Pronestì (parziali 18-12 / 31-22 / 46-37)…Tinfena 2, Antognetti 8, Alberti 7, Vento 11, Monti 2, Albanesi 9, Pizzanelli 22, Liberatore 0, Sancario 2, Somma 0. Arbitravano M. Moroni e G. Baselli entrambi di Savona; si giocava per la 3.a giornata del girone di ritorno.

Per la cronaca vittoriosi anche gli Esordienti sarzanesi, sulla Pontremolese, per 43-14 al Palasport di Pontremoli nel recentemente avviato girone della provincia spezzina nella categoria maschile della Liguria.



Nella foto l’allenatore Enrico Pronestì