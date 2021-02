Tappa sarzanese per Ercole Battistone, arriverà a piedi a Montecitorio

Sarzana - Val di Magra - Tappa a Sarzana questa mattina per Ercole Battistone, titolare della Hercules Gym che è partito il 04 Febbraio da Genova per raggiungere a piedi Palazzo Montecitorio Camera dei Deputati a Roma e portare la voce del mondo del fitness, consegnando una bandiera italiana firmata da centinaia di associazioni sportive.



Le palestre, dopo essersi adeguate a pesanti e costose messe in sicurezza degli ambienti, così come previsto dalle linee guida emanate dal governo, nel 2020 sono state chiuse per decreto per cinque mesi (Marzo/Aprile/Maggio/Novembre e Dicembre) e hanno lavorato, anche a causa di una pessima comunicazione politica, al 25% per altri cinque mesi (da Giugno a Ottobre).

Inutile dire che i pochi ristori ricevuti dalle aziende del mondo fitness sono stati pressoché inutili: non pagano neanche affitti e utenze delle strutture stesse.