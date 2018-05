Sui pedali da Bottagna fino a Cerreto Laghi per solidarietà

Sarzana - Val di Magra - Domenica 3 giugno si svolgerà la sesta edizione della ‘Pedalata cicloturistica per la solidarietà’ Bottagna–Cerreto Laghi organizzata dalla Polizia di Stato e da Asd Velo Club Bottagna. I partecipanti alla manifestazione sportiva dovranno trovarsi in località Bottagna, presso la sede del “Velo Club Bottagna Nippo Vini Fantini”, nel Parco comunale dalle 6.30 per iscrizione e compilazione di documento di manleva di responsabilità. Ciascuno dovrà lasciare indicato un numero di cellulare, questo permetterà agli organizzatori di procedere successivamente all’estrazione di un biglietto per la vincita di un completino da corsa. L’estrazione avverrà presso il ristorante dell'Hotel Cristallo, durante il buffet conclusivo.



Quota di partecipazione euro 10.



La 6° edizione della ‘Pedalata cicloturistica per la solidarietà’ è stata ideata e strutturata per applicare ed ampliare il concetto di solidarietà globale, attraverso la sensibilizzazione, la beneficenza e la partecipazione unita allo sport. In occasione di questa edizione, i fondi raccolti saranno destinati all’Accademia Aquananda fondata da Boris Ginzburg I partecipanti che non si fermeranno al pranzo conclusivo potranno usufruire del buffet.

L’evento non ha finalità agonistiche - e’ obbligatorio l’uso del casco rigido - rispetto del codice della strada e rispetto dell’ambiente. Tutti i partecipanti alla pedalata per usufruire dei servizi di ristoro devono essere muniti di pass d’iscrizione. I partecipanti devono essere muniti del certificato medico sportivo. Le visite mediche potranno essere effettuate a condizioni agevolate presso il centro di medicina dello sport c/o palasport- sp. ( dott.ssa Maria Pia Antiga)per info telefonare cell. 3485194000.-



Programma

Alle ore 08,30 partenza dal parco comunale, comune di Vezzano Ligure. Il percorso si svolgerà lungo Ceparana, Aulla, Pallerone, Moncigoli, Posada, Fivizzano.

Un primo rifornimento volante è previsto prima dell’impegnativa salita che porta in località Cerreto Laghi. Alle ore 13 presso il ristorante dell’Hotel Cristallo, è previsto pranzo conclusivo; tutti gli interessati, dovranno comunicare l’adesione entro il 27 maggio chiamando il 3668319704 e pagando il corrispettivo di euro 25 per adulti, euro 10 per i bambini fino 10 anni. Dopo tale data l’adesione e il pagamento dovranno avvenire direttamente presso ristorante previa prenotazione (tel. 0522 714006).



Per informazioni Massimo Menini 3668319704; Massimo Orlandi 3313756581; Emilio Angeletti 3351217612; Menini Marco 3313723830