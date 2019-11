Spezia Volley Autorev contro la Rubierese

Sarzana - Val di Magra - Lo Spezia Volley Autorev parte alle ore 13.30 da Santo Stefano Magra, domenica 24 novembre, poiché gioca al Palabursi di Rubiera-Pc alle 18 contro la Rubierese: vicecapolista nel Girone C della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo, enormemente forte soprattutto a muro secondo coach Alfonso Pascucci, il quale alla vigilia dice: “La cosa più importante però è che riduciamo gli errori noi, contro la Nure Piacenza nella partita scorsa abbiamo sbagliato troppo, in particolare in alcuni frangenti molto importanti in attacco e ricezione”.

Salvo sorprese in extremis bianconere al completo. Arbitrano Pietro Piazzi e Giuseppe Salvatore Virga.

Queste infine gli altri incontri in programma in quella che è la 6.a giornata; Ceramsperetta Cusano Milanino – Gussago Bs, Enercom Crema – Civiemme Campagnola Re, Interclays Arbor Reggio Emilia – Tomolpack Marudo Lo, Linea Saldatura Bedizzole Bs – Busa Foodlab Gossolengo Pc, Nure Piacenza – Real Brescia e Stadium Mirandola Mo – Delta Gorgonzola Mi.