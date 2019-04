Special Olympics Valdimagra brillano a Camaiore

Sarzana - Val di Magra - I nuotatori del gruppo ‘Nessuno escluso’ dell’Uisp nuoto Valdimagra si sono messi in luce nelle recenti gare special olympics del meeting regionale ‘Città di Camaiore’ disputate alla piscina comunale versiliese. Hanno difeso i colori del team sarzanese Fabrizio Pepe, Saverio Ferdeghini, Annalisa Fantini, Gaia Pellegrinelli, Andrea Coppola, Giacomo Nobile, Thomas Perra, Roberto Maio, Roberto Bertucci, Alessio Ferrari.



La competizione di Camaiore era di fondamentale importanza per i tempi utili a qualificarsi per i prossimi ‘Play the Game Special Olympics’ in programma a Cuneo il prossimo giugno, giochi che vedranno certamente protagonista la squadra Uisp Nuoto Valdimagra. Tutti gli atleti hanno affrontato con grande impegno la gara, riuscendo ad ottenere ottimi riscontri cronometrici.



La squadra è stata accompagnata dagli operatori del settore e dall'allenatore Angelo Tobino, seguita e supportata anche dalle famiglie Ferdeghini, Pepe, Pellegrinelli e Ferrari. L’Uisp nuoto Valdimagra vanta tra i suoi fiori all’occhiello proprio il gruppo dedi nuotatori special olympics, in tutto una quarantina di atleti impegnati costantemente nell’attività.,