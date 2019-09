Soddisfazioni a spasso per tutt'Italia per i podisti della Pro Avis

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Pro Avis Castelnuovo Magra



Fine di agosto ricco di soddisfazioni per i podisti colorati di blu della Pro Avis.

E passiamo subito ad elencare e commentare tutte le gare del periodo.

Cominciamo con il 24 agosto, la “3/4 di mezza maratona Raiffeisen” a Brunico, sotto una pioggia continua, con Antonello Buluggiu 20° di categoria SM55, nonostante le non buone condizioni di forma…

Sempre il 24 agosto ecco la “Cammina Seravezza”, classica corsa del Circuito della Versilia Storica, dove, nelle rispettive categorie, ottengono un buon 3° posto Carlo Pisani e Giuseppe Giannoni, 6° posto per Roberto Filattiera a pochissima distanza dai primi e buona gara anche per Alberto Frigeri che, dopo un infortunio, sta faticosamente, ma con grinta, tornando a correre…

Altra data il 25 agosto con 3 gare: cominciamo da quelle del mattino.

Nel trail “Fonti del Secchia”, percorso corto, 1° posto assoluto per Saverio Crocetti e 3° posto per Nicola Cappelli! Grandissimi blues!

Nel trofeo “Parco Appennino Tosco Emiliano-Parco dell’Orecchiella”, 19° posto di categoria assoluti A per Roberto Tognari, con un gran tempo, solo a qualche minuto dai primi…

La terza corsa del 25, in programma nel tardo pomeriggio, è la “Corri Castelnuovo” per il Corrilunigiana: in una gara dominata dai 2 fortissimi e giovani atleti della Duferco La Spezia Del Sarto e Bonazzi (a livello nazionale…), grandissimi Riccardo Quilico e Moreno Musetti, rispettivamente 3° e 10° assoluto!

Ecco gli altri risultati nelle rispettive categorie:

donne: cat P Monica Arcangeli 3a e Martina Baratta 4a; cat Q Cristina De Rocco 1a

uomini: cat C Tiziano Ferrari 1°; cat E Mirco Rossi 5°, Daniel Nobile 9°, Carlo Pisani 21°, Francesco Musso 23°; cat F Paolo Giusti 1°, Simone Bordigoni 3°, Riccardo Bacci 5°; cat G Moreno Musetti 1°, Francesco Convalli 4°; cat H Vittorio Zavanella 1°, Marco Mussi 3°, Gino Cappelli 6°, Roberto Filattiera 7°; cat I Mario Mastroberardino 1°; cat L Luigi Vannini 4°, Giuseppe Giannoni 5°

Passiamo al 30 agosto, giorno della corsa “Corri per la Speranza” , organizzata proprio dalla società Pro Avis a Carrara, già rimandata dal 23 al 30 per allerta meteo: riuscitissima giornata della manifestazione a scopo benefico per sensibilizzare la prevenzione dei tumori al seno.

Le vie di Carrara sono state letteralmente inondate dalla marea rosa dei podisti competitivi (pochi…) e non competitivi (tantissimi…in totale circa 600)…bellissima giornata e notevole il ricavato, devoluto all’associazione “Il Volto della Speranza”…

31 agosto: si riprende con il Corrilunigiana a Vaccareccia: 4° posto assoluto per Saverio Crocetti e 8° per Moreno Musetti (che vincono anche le rispettive categorie) e 11° posto assoluto per Daniel Nobile, 3° nella sua categoria.

Vittorie di categoria anche per Vittorio Zavanella e Mario Mastroberardino tra gli uomini…Monica Arcangeli e Cristina De Rocco tra le donne.

Altri risultati nelle rispettive categorie: 2° Matias Bacci, 6° Guillermo Fabian Bacci, 7° Simone Bordigoni,10° Riccardo Bacci, 4° Francesco Convalli e 3° Luigi Vannini.

Ultime gare in esame di questo periodo il 1° settembre a Borgo a Buggiano e a Settimello.

Nella prima corsa, la faticosa “Rundagiata”, buona prestazione cronometrica di Antonio Villirillo con 1 ora e 18 minuti circa; a Settimello, periferia di Firenze, 14° posto cat Argento per Roberto Filattiera ed un buon riscontro cronometrico considerato che era un allenamento in prospettiva futura.

Prossime gare importanti in programma per i blues della Pro Avis:

-14 settembre a Luni Mare, Corrilunigiana, con l’organizzazione del 2° “Corri per il Gaslini”, dove l’intero ricavato della manifestazione sarà donato in beneficenza al reparto oncologico dell’Istituto Ospedaliero Giannina Gaslini di Genova

-15 settembre “Campionati Europei Master” a Jesolo, con la partecipazione di Luciana Bertuccelli e Simone Bordigoni ai 10 km su strada