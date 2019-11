Sfortunata l'Under 19 dei Red Jackets Sarzana contro i Guelfi Firenze

Sarzana - Val di Magra - Red Jackets Sarzana Under 19 sfortunati perdono per un touchdown la partita interna, equilibrata, coi Guelfi Firenze che poteva valere il passaggio dai gironi iniziali alla fase successiva del campionato nazionale di categoria; non gli basta dunque la pur bella meta di Bottoni su lancio del quarterback Costantini: all’ “Isoppo” finisce 12-6 per i fiorentini.

Le prossime due gare che ancora separano comunque gli “U19” sarzanesi dalla chiusura della stagione giovanile per loro, serviranno dunque ai giovani “Reds” per mietere ulteriore esperienza, tanto più che essi sono dapprima attesi a Bologna dai blasonati Warriors (per la verità ultimi in questo Girone C) e quindi chiuderanno alla Bradia contro quei Ducks Roma che stanno stravincendo il raggruppamento davanti agli stessi Guelfi. Per la cronaca, sabato prossimo 23/11 si gioca alle ore 19, all’ “Alfheim Field” bolognese.