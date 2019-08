Settimane ricche di soddisfazioni per la Pro Avis Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Si è chiuso un altro periodo molto positivo e prolifico di gare per la Pro Avis Castelnuovo Magra; ed alla corsa internazionale del lago di Resia è arrivato un grande risultato per la Bertuccelli. Tantissime corse per i blues, che tra la fine di giugno e la prima metà di luglio si spargono a macchia d’olio in buona parte d’Italia.



Gli ultimi risultai:

21 giugno

La classica 5k “Un giro di mura” a Lucca

Luciana Bertuccelli vince la categoria senior femminile ed il mitico Vittorio Zavanella ottiene un bellissimo 3° posto nella categoria argento maschile; buone prestazioni anche per gli altri 2 partecipanti Pro Avis e cioè Martina Baratta al 10° posto senior femminile e Alessio Barbieri al 45° posto amatori maschili.

E sempre il 21 giugno grande prestazione del nostro Antonio Villirillo che, nei 10 km collinari del 21° Trofeo di Cerbaia-Lamporecchio, si piazza 16° assoluto con il buonissimo tempo di 46'50".



22 giugno

A Ripa di Seravezza nel 1° trofeo San Luigi va a premio il nostro Big Daniele Cattani, 5° di categoria.... grande l’eterno Giuseppe Giannoni (80 anni!) che piano piano ritorna alla forma migliore...e Roberto Filattiera, dopo 6 GG di stop, ha effettuato un buon allenamento.



23 giugno

Corrilunigiana con il 39° Trofeo Ballerini-Cioli e Avis a Podenzana: tra gli uomini bel 2° posto assoluto di Gabriele Benedetti; 5° posto per Saverio Crocetti, 6° posto per Roberto Tognari e 10° posto per Paolo Giusti: grandissimi blues con 4 atleti nei primi 10!

Tra le donne vince nuovamente Luciana Bertuccelli; al 4° posto Cristina De Rocco e al 5° Monica Arcangeli: 3 donne blues tra le prime 10!

Per quanto riguarda le categorie ecco i risultati degli uomini:

4° Ferrari Tiziano cat. C; 1° Saverio Crocetti cat. D; nella cat. E Roberto Tognari, Davide cocchi e Cappelli Nicola si piazzano rispettivamente 2°, 3° e 6°; sempre nella cat. E 10° Federico Bianchi, 11° Fabian Bacci; per la cat. F vince Paolo Giusti e Simone Bordigoni si piazza 6°.

1° Moreno Musetti per la cat. G; per la cat. H 2° Vittorio Zavanella e 6° Gino Cappelli; Mario Mastroberardino vince per l’ennesima volta la cat. I; chiude Luigi Vannini al 2° posto per la cat. L.

Per le donne nella cat. P vince Monica Arcangeli e nella Q vince Cristina De Rocco.

Veramente tanto blues sui vari podi!



25 giugno

Si corre a Caserana di Quarrata la 36a Scarpinata Caseranese con il blues Antonio Villirillo che continua nelle sue buone prestazioni in terra toscana, che ripeterà, come leggeremo, anche in altre località.



30 giugno

Aulla…Corrilunigiana…la storica Ciamptada Aullese, inventata da papà Codeluppi…

Altra bella prestazione per Saverio Crocetti e Roberto Tognari, rispettivamente 6° e 8°.

Tra le donne vittoria alla Isabella Morlini, al 5° posto Cristina De Rocco ed al 6° Monica Arcangeli

Per quanto riguarda le varie categorie ecco i risultati:

cat. C 4° Matias Bacci e 5° Tiziano Ferrari; cat. D 1° Saverio Crocetti; cat. E 2° Roberto Tognari, 4° Davide Cocchi, 10° Fabian Bacci; cat. F 9° Riccardo Bacci e 10° Simone Bordigoni; cat. G altra vittoria per Moreno Musetti, 3° Francesco Convalli; cat. H 2° Vittorio Zavanella, 6° Gino Cappelli e 10° Roberto Filattiera; cat. I vinta ancora dal fantastico Mario Mastroberardino; cat. L 4° Luigi Vannini e 5° Giuseppe Giannoni

Donne: cat. P al 1° posto Monica Arcangeli e cat. Q al 1° posto Cristina De Rocco.

I blues colorano di nuovo il corrilunigiana!



1 luglio

Ancora il nostro Antonio Villirillo a Santonuovo-Quarrata per la manifestazione “4° Vagando per il Montalbano”...altra bella prestazione con un buonissimo 24° posto tra gli assoluti uomini.



6 luglio

Campionati italiani Fidal master a Campi Bisenzio-Firenze:

grandissima la nostra Luciana Bertuccelli sulla distanza di 5000 MT in pista: 2a di categoria Sf45... vicecampionessa...applausi!

E dopo la nostra Luciana anche Vittorio Zavanella fa una bellissima prestazione nei 5000 mt in pista: 6° di categoria...bravo Zava!



6 luglio

8°Trofeo Lago del Sole…Massa…gara del Corrilunigiana organizzata dalla mitica Vittoria Bertelloni; ancora un Roberto Tognari in gran spolvero al 4° posto assoluto tra gli uomini.

Ma le donne Pro Avis fanno ancora meglio: Luciana Bertuccelli 3a assoluta, Elisabetta Morlini, Monica Arcangeli e Cristina De Rocco rispettivamente al 4°, 8° e 9° posto assoluto.

Per quanto riguarda le varie categorie ecco i risultati:

cat. C Tiziano Ferrari 5°; cat. E Michele Conti 9°, Mirco Rossi 10°, Carlo Pisani 14°, Daniel Nobile 15°, Daniele Cattani 20°; cat. F Simone Bordigoni 9°, Renzo Bontempi 16°; cat. G Moreno Musetti 5°; cat. H Vittorio Zavanella 1°, Gino Cappelli 6°, Marco Mussi 8°; cat. I Mario Mastroberardino 1°, ipotecando ormai il 1° posto anche nella classifica finale del circuito; cat. L Luigi vannini 2°.

Donne: cat. P Monica Arcangeli 2a; cat. Q Cristina De Rocco 2a e Antonella Farina 5a.



7 luglio

Nel IX Running Varsi-Parma, il nostro Moreno Musetti, dopo aver corso anche al Lago del Sole il giorno prima, si piazza al 2° posto nella cat. Veterani M55: grandissimo!



7 luglio

Il Trail delle Apuane con le grandissime prestazioni dei nostri Saverio Crocetti 2° assoluto e Elena Mitterhuber 5a donna assoluta…



9 luglio

Corsa Parco Verde in Festa-Olmi-Quarrata-Pistoia: ancora in evidenza il nostro “vigile volante” Moreno Musetti, 41° assoluto e 9° veterano; buon riscontro cronometrico anche per Antonio Villirillo che chiude la sua gara in 39’38”.



12 luglio

Notturna di Sant’Erasmo-Lerici: 18a prova del Corrilunigiana.

Ed anche a Lerici tanti blues Pro Avis nei primi posti…a partire dal bellissimo 2° posto assoluto di Riccardo Alvano, con 37’10”, a soli 7” dal 1° arrivato! Ecco sotto elencati tempi e risultati di tutti gli atleti in ordine di arrivo:

pos. pos. pos.masch. o

gen. pett. atleta cat. cat. femm. tempo

2° 1213 ALVANO RICCARDO - E 2 0:37:10?26° 169 NOBILE DANIEL 12 E 25 0:41:35?28° 361 MUSETTI MORENO 1 G 27 0:41:45?32° 1215 CONTI MICHELE 15 E 31 0:42:00?37° 429 ZAVANELLA VITTORIO 1 H 36 0:42:10?43° 294 ROSSI MIRCO 20 E 42 0:43:05?60° 583 FERRARI TIZIANO 3 C 58 0:45:10?78° 421 MASTROBERARDINO MARIO 1 I 75 0:46:40?81° 1214 BACCI MATIAS LEONARDO 5 C 78 0:46:53?89° 387 CAPPELLI GINO 4 H 85 0:47:18?93a 485 ARCANGELI MONICA 1 P 5 0:47:42?104a 189 DE ROCCO CRISTINA 1 Q 7 0:48:44?117° 725 VILLIRILLO ANTONIO 44 E 110 0:49:22?161° 597 VANNINI LUIGI 2 L 146 0:53:01?187a 1229 FARINA ANTONELLA 4 Q 22 0:55:16?215° 448 GIANNONI GIUSEPPE 3 L 182 1:00:10



12 luglio

Ed ecco il “Gran Trail” di Courmayer: 55 km di saliscendi ad alta e altissima quota, con 3800 mt di dislivello: grandissima prestazione del nostro uomo-trail Davide Cocchi 59° assoluto...8h 38’ 20”…

Gli atleti che partecipano a queste gare sono veramente dei supereroi, passando dal caldo al freddo, da terreni collinari a ghiacciai, su monti con altezze da capogiro…e Davide è uno di quelli!

13 luglio

Il 20° Reschenseelauf-il Giro del Lago di Resia, la bellissima corsa internazionale con 4000 partecipanti che quest’anno si è svolta in notturna: tantissime fiaccole hanno illuminato tutto il percorso intorno al lago… E bellissimo è anche il 4° posto di categoria della nostra Luciana Bertuccelli, che se non avesse avuto un problemino durante il percorso chissà…altra bella prestazione è quella di Francesco Convalli al 7° posto di categoria…e bravissimi anche Simone Bordigoni e Massimo Baldini ambedue al 32° posto nelle rispettive categorie..purtroppo l’altro atleta Pro Avis presente, Roberto Filattiera, a malincuore ha dovuto rinunciare per un infortunio durante la fase del riscaldamento…peccato.



14 luglio

Ultima corsa che prendiamo in esame per questo periodo è il 9° Trofeo San Giorgio Avis-La Porta dei Cavalieri a Comano, altra prova del Corrilunigiana.

Saverio Crocetti 3° assoluto e Isabella Morlini 1a assoluta tra le donne...e poi altri primi posti di categoria e buoni piazzamenti...eccoveli sotto elencati in ordine di arrivo:



P.Gen Pet. Atleta P.Cat P.Sex O.Time

3° 136 CROCETTI SAVERIO - D 3 0:46:39

13a 1313 MORLINI ISABELLA - P 1 0:50:24

17° 361 MUSETTI MORENO 1 G 16 0:51:34?26° 421 MASTROBERARDINO MARIO 1 I 25 0:55:06?28° 429 ZAVANELLA VITTORIO 1 H 27 0:55:39?38° 387 CAPPELLI GINO 5 H 35 0:58:54?40° 226 CIRIVELLO GIUSEPPE 7 F 37 1:00:03?41a 189 DE ROCCO CRISTINA 1 Q 4 1:00:11?45a 485 ARCANGELI MONICA 1 P 5 1:00:40?66° 597 VANNINI LUIGI 4 L 56 1:12:21





Ancora tantissimi appuntamenti per i nostri blues per la stagione estiva…ed alcune gare organizzate proprio come Pro Avis, tra cui spiccano 2 gare per beneficenza e solidarietà, la “Corri per la speranza” del 23 agosto a Carrara e la “Corri per il Gaslini” il 14 settembre a Luni Mare, e la gara del nostro Angelo Salvetti, la “Corri Castelnuovo” a Castelnuovo Magra il 25 agosto.

Alle prossime!