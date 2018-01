Sarzana - Val di Magra - Settimana di soddisfazioni per i giovani del Carispezia Hockey Sarzana. I rossoneri vincono nel campionato Under 13, Under 15 A e Under 20 ricoprendo gli avversari con una valanga di gol. Ora l’ under 13 rientra in lotta per un piazzamento in Coppa italia, l’under 15 chiude l’andata al secondo posto mentre l’Under 20 si piazza terza in Coppa Italia e ora cerca l’affermazione in Campionato. Ottimo anche il percorso di crescita della formazione dell’ Under 15 B. (Nella foto la formazione dell’ Under 13 guidata da Francesco Dolce).



UNDER 20

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – MT SERVICE FORTE DEI MARMI 5-1 (3-1)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Perroni Alessio, Rispogliati Mattia (1), Zanfardino Antonio, Piccini Nik, Pauletta Emanuele (1), Ungari Alessandro (1), Tonelli Leonardo, Tavoni Matteo (1), Zeriali Massimo (1), Pelaia Pietro.

Allenatore: Dolce Francesco.

MT SERVICE FORTE DEI MARMI: Bertozzi Leonardo, Ambrosio Gabriel, Nieto Alexander, Berti Luca, Barsottelli Michael, Micheli Karim, Bellè Riccardo, Mattugini Cosimo (1), Leonardi Filippo Maria, Fai Tommaso.

Allenatore: Bresciani Pierluigi.

Arbitro: Raffaelli Sandro.

Partita casalinga per i ragazzi dell’under 20 che sfidano al Centro Polivalente l’Mt Service Forte Dei Marmi.

Inizio di partita equilibrato che vede Perroni e Bertozzi protagonisti di diverse parate. Al 17.01 Tavoni sblocca il risultato sfruttando una respinta di Bertozzi.

Al 19.14 Sarzana trova la seconda rete grazie a un tiro di Ungari su assist di Tavoni. Pochi secondi più tardi Raffaelli concede al Forte dei Marmi un rigore per pattino in area; batte Mattugini e non sbaglia, segnando la rete del 2 a 1.

Al 22.42 Sarzana non riesce a concretizzare la punizione di prima concessa in favore, ma due minuti più tardi Zeriali sfrutta un assist di Pauletta e segna il 3 a 1.

Termina il primo tempo e le squadre vanno negli spogliatoi.

Riprende la partita e dopo svariate parate di Bertozzi e Perroni Piccini segna la rete del 4 a 1. Al 47.03 Rispogliati trova il gol sorprendendo Bertozzi. Si susseguono numerose azioni ma la partita finisce sul risultato di 5 a 1.

Da segnalare l’esordio in campo nella categoria under 20 di Tonelli.





UNDER 20

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – G.D.S. IMPIANTI C.G.C. VIAREGGIO 6-1 (4-1)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Perroni Alessio, Rispogliati Mattia (1), Zanfardino Antonio, Piccini Nik (3), Pauletta Emanuele (1), Ungari Alessandro (1), Del Gatto Flavio, Tavoni Matteo (1), Zeriali Massimo (1).

Allenatore: Dolce Francesco.

G.D.S. IMPIANTI C.G.C. VIAREGGIO : Giannecchini Tommaso, Fambrini Lorenzo, Falaschi Gioele, Cinquini Ernest , Martinelli Tommaso, Pierucci Edoardo, Lombardi Luca (1).

Arbitro: Righetti Matteo.

Partita casalinga per i ragazzi dell’under 20 che sfidano al Centro Polivalente il G.D.S. Impianti C.G.C. Viareggio. Inizio di partita con il Sarzana subito in attacco e Giannecchini protagonista, l’estremo difensore toscano si deve però arrendere all’ 1’,22” al bellissimo alza e schiaccia di Piccini che porta in vantaggio la formazione di casa. Lo stesso Piccini pochi secondi dopo raddoppia sfruttando un bellissimo assist di Pauletta. Sarzana scatenato in attacco e Giannecchini deve compiere diverse parate ma nulla può alla staffilata di Piccini da fuori area all’ 8’,37”che segna la sua tripletta e porta il parziale sul 3 a 0 a favore dei rossoneri.

Il CGC Viareggio si scuote e crea alcune occasioni da rete che trovano pronto Perroni, il quale nulla può sulla botta dell’ azzurrino Lombardi al 16’,24”. A una manciata di secondi dal suono della sirena Pauletta segna la rete del 4 a 1 punteggio che manda le squadre al riposo. Nella seconda parte di gara il Carispezia fa accademia, al 27’,53” Ungari su azione personale segna la rete del 5 a 1 poi gloria per Tavoni al 31’,54”bravo a raccogliere una respinta di Giannecchini e a mettere la palla in rete. La sirena finale sancisce la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 5 a 1, che piazza i rossoneri al 3° posto nel girone di Coppa Italia. Da Venerdì 2 Febbraio avrà inizio la fase di Campionato Italiano.





UNDER 15

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA “A” – FOLLONICA 1952 7-3 (3-1)

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA “A”: Vivoli Christian, Danesi Samuel (1), Adorni Alessandro, Ferrari Tommaso (1), Angeletti Lorenzo (3), Baldocchi Jacopo, Nardi Pietro (2).

Allenatore: Bassani Fabrizio.

FOLLONICA 1952: Betti Diego, Ricceri Mattia, Niccolai Samuele (1), Kryvda Dimitriy Alfredo (1), Onori Filippo (1), Asta Riccardo, Montauti Filippo.

Allenatore: Guerrieri Filippo.

Arbitro: Andrea Rossi.

Vittoria anche per i ragazzi dell’under 15 “A” che sfidano il Follonica 1952.

Inizia la partita e il Sarzana si fa in più occasioni sotto porta ma Betti para tutto. Anche il Follonica attacca ma Vivoli respinge bene. Follonica passa in vantaggio al 7.02 quando Kryvda colpisce il palo e la pallina si infila alle spalle di Vivoli.

All’11.13 Angeletti segna il gol dell’1 a 1 su assist di Nardi. Pochi secondi più tardi Betti prende un colpo ed è costretto a lasciare il campo; per il Follonica tra i pali entra Kryvda.

Al 17.38 rigore per il Sarzana, batte Nardi e segna il 2 a 1. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 3 a 1 grazie al gol realizzato da Danesi al 19.40.

Riprende la partita e al 24.01 rigore per il Follonica; Niccolai va al tiro e segna. Sarzana non molla e riallunga le distanze con i gol di Nardi al 24.22 e di Angeletti al 34.27.

Decimo fallo per i rossoneri; batte Montauti ma colpisce il palo. Sarzana va subito alla ricerca del gol che arriva al 36.57 su azione personale di Angeletti. Poco più tardi è Adorni a siglare il gol del 7 a 2 per la formazione di Bassani.

Ultimi attimi di gioco in cui Onori riesce a sfruttare una deviazione di Niccolai per segnare l’ultima rete dell’incontro.

La partita termina dunque con il risultato di 7 a 3 per la formazione rossonera.



UNDER 15

HP MALISETI PRATO - CARISPEZIA HOCKEY SARZANA “A” 5-11 (2-7)

HP MALISETI PRATO : Poggini Federico, Rossi Leonardo, Bortolini Ivan , Favatà Andrea (2), Lapolla Luca (1), Giannotta Tommaso, Sangari Francesco, Calvo Christian (2), Masala Riccardo.

Allenatore: Giannassi Luciano.

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA “A”: Vivoli Christian, Adorni Alessandro, Ferrari Tommaso (3), Angeletti Lorenzo (5), Baldocchi Jacopo (1), Nardi Pietro (2).

Allenatore: Sturla Carlos.

Arbitro: Poli Davide.

Vittoria per i ragazzi dell’under 15 “A” orfani di Danesi che fanno di un sol boccone i pari età del Maliseti Prato. Inizia la partita e il Sarzana dopo appena due minuti è in vantaggio per 3 a 0 grazie alle reti di Ferrari, Nardi e Baldocchi. I padroni di casa reagiscono e trovano il gol con Lapolla. Poi si scatena Angeletti che prima del suono della sirena confeziona un poker di reti alcune delle quali di bellissima fattura, inframmezzate dalla rete del pratese Favatà. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 7 a 2 a favore dei ragazzi di Bassani guidati in panchina da Sturla.

Riprende la partita e il Sarzana è ancora in rete dopo 31 secondi con Nardi, passano alcuni minuti e trova la rete prima Angeletti e poi Ferrari con una doppietta . Sul punteggio di 11 a 2 a metà secondo tempo, e con il Sarzana già appagato del risultato, i giovani rossoneri lasciano enormi spazi in difesa e i lanieri ne approfittano e trovano per tre volte la via della rete con una doppietta di Calvo e una rete di Favatà. Il suono della sirena sancisce la netta vittoria dei giovani rossoneri con il punteggio di 11 a 5, vittoria che fa chiudere il girone all’andata ai ragazzi di Bassani al secondo posto in zona finali giovanili di Campionato.



Due sconfitte per i ragazzi dell’Under 15 “B” che hanno giocato in trasferta contro il C.G.C. Viareggio e in casa contro il Grosseto. Da segnalare in entrambe le gare i gol di Ferrandi e Dentelli. Un percorso quello dei giovani del duo Bassani-Sturla di importante crescita.



UNDER 13

HP MALISETI PRATO - CARISPEZIA HOCKEY SARZANA 2 - 11 (1-8)

HP MALISETI PRATO : Masala Riccardo, Favatà Matteo (1), Rebiscini Luca , Sangari Francesco (1), Trancucci Alessio, Poggini Federico.

Allenatore: Baldesi Maurizio.

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Andreoni Mattia, Taliento Matteo, Pistelli Thomas (2), Lavagetti Alessio (1), Bizzarri Enea, D’elia Gabriele (3), Xhepa Leonardo, Giuliani Jacopo, Angeletti Lorenzo (5), Setola Andrea.

Allenatore: Dolce Francesco.

Arbitro: Poli Davide.

Vittoria per i ragazzi dell’under 13 che strapazzano i pari età del Maliseti Prato. Si vede subito che la partita non ha storia, quando neppure cinque minuti la formazione di Francesco Dolce è in vantaggio con il punteggio di 6 a 0. Ma veniamo alla cronaca, passano pochi secondi dall’inizio della partita che Angeletti su azione personale porta in vantaggio Carispezia. Neppure il tempo di mettere la pallina al centro che dopo pochi secondi Pistelli raddoppia. Al 2’,23” D’ Elia sfrutta un prezioso assist di Pistelli e mette a segno al rete del 3 a 0. Poi ancora due reti nell’ arco di trenta secondi, la prima di Angeletti su azione personale, poi è lo stesso Angeletti a confezionare un prezioso assist a Pistelli per la rete del 5 a 0. Al 4’,59” è ancora D’ Elia su azione personale a trovare la rete del 6 a 0. Passano due minuti e Angeletti segna la settima rete su azione personale. Fa il suo battesimo in pista Jacopo Giuliani. Il Prato prende coraggio e all’ 11’, 27” Sangari segna su azione personale. Non passa neppure un minuto dalla rete dei padroni di casa che Angeletti si beve tutta la difesa toscana e trova la rete dell’ 8 a 1. Nel finale di tempo i padroni di casa prendono coraggio e Andreoni si distingue in alcuni apprezzati interventi. Il suono della sirena manda le squadre negli spogliatoi con i piccoli rossoneri in vantaggio 8 a 1. Nella seconda parte di gara mister Dolce, fa moltissimi esperimenti. Al 16’,08” nona rete dei sarzanesi con D’Elia su azione personale. Al 23’,23” il Prato trova la seconda rete con Favatà che sfrutta un prezioso assist di Sangari. Al 24’,00 esordio tra i pali del Carispezia di Setola Andrea che prende il posto Andreoni. I rossoneri riprendono a macinare gioco e al 25’,27” trovano la decima rete con Angeletti che finalizza un azione personale. Poi gloria per neo entrato Setola che compie due bellissimi interventi. Al 28’,10” Lavagetti trova la prima rete in campionato finalizzando un bellissimo assist di Angeletti. Il fischio finale vede il trionfo dei bimbi di Dolce che battono il Malisetti Prato con il punteggio di 11 a 2.



UNDER 13

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – ASD VIAREGGIO HOCKEY 13 - 4 (9-2)

ASD VIAREGGIO HOCKEY : Casentini Tommaso, Simonetti Tommaso (1), Betti Thomas, Pucci Michele, Bacherotti Lorenzo, Tomei Cristian (3).

Allenatore: Limena Andrea.

CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Andreoni Mattia, Taliento Matteo, Pistelli Thomas (2), Lavagetti Alessio (3), Bizzarri Enea, D’elia Gabriele (1), Xhepa Leonardo (1), Cecchinelli Elia, Angeletti Lorenzo (6), Setola Andrea.

Allenatore: Dolce Francesco.

Arbitro: Righetti Matteo.

Vittoria per i ragazzi dell’under 13 che fanno un sol boccone dei pari età dell’ AS Viareggio. Ma veniamo alla cronaca: passano appena 24” quando Angeletti con un pregevole alza e schiaccia batte Casentini e porta in vantaggio la formazione di Francesco Dolce. Al 2’,26” i rossoneri raddoppiano, Pistelli è un falchetto in area di rigore e mette una palla vagante alle spalle del portiere Viareggino. Passano 30” che i piccoli rossoneri pasticciano in difesa e Tomei è lesto a mettere la sfera alle spalle di Andreoni per la rete del 2 a 1. La squadra rossonera reagisce e Pistelli al 3’,31” mette in rete una corta respinta del portiere toscano. Poi tre reti di ottima fattura la prima di Angeletti su una pregevole azione personale al 5’,15, la seconda di Lavagetti al 6’,13” su assist di Angeletti e poi al 7’,22” con una prepotente azione personale di Xepa che porta il parziale sul 6 a 1. All’ 8’,24” viene espulso Angeletti ma Andreoni si esalta sul tiro di prima battuto da Tomei, ma nulla può fare dieci secondi dopo sullo stesso Tomei che va a segno in superiorità numerica. Prima del risposo ancora tre reti dei giovani rossoneri che vanno a segno con D’Elia, Lavagetti e Angeletti. Il suono della sirena manda le squadre al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 9 a 2. Nella seconda parte di gara, mister Dolce, effettua molti esperimenti tattici e da spazio a tutta la rosa a disposizione. Non passa neppure un minuto che Lavagetti mette a segno il suo terzo sigillo personale. Dopo è uno show di Angeletti che mette a segno una tripletta. Nel finale le due reti ospiti, di Tomei e Simonetti che battono il neo entrato Setola. Poi ghiotta possibilità sul tiro di prima per il decimo fallo toscano per Cecchinelli, ma la conclusione dell’attaccante rossonero che ha iniziato da poco l’attività viene parata da Casentini. Il fischio finale del sign. Righetti chiude la gara con il punteggio 13 a 4 a favore dei piccoli del Carispezia.