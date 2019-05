Sarzana vuole ripetere il successo della prima contro Genova

Sarzana - Val di Magra - E’ un Gabriele Ricci che tradisce ottimismo quello che prepara il Sarzana Basket alla seconda partita di semifinale contro il Cus Genova, nei playoff di Serie C Silver ligure, dopo la vittoria nella prima per 85-74: sempre al Palabologna sarzanese. "Credo che il successo nella prima gara – afferma l’allenatore biancoverde – sia stata nettamente meritata, ciò non toglie che coi campioni liguri in carica dai due anni la concentrazione deve restare al massimo, a cominciare dall’aspetto mentale che dovrebbe ottimizzare quella difesa in cui dobbiamo continuare a crescere".



Si gioca mercoledì 1.o Maggio alle 20, anziché alle 21 come inizialmente in programma, in quanto il parquet risulta più libero di quanto dapprima sembrasse; arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo e Tommaso Mammola di Chiavari. Tra i sarzanesi, ancora privi in regìa di capitan Simone Dell’ Innocenti per via della nota frattura a un polso, potrebbe mancare pure la disponibilità del centrale Marco Tesconi. Terzo incontro il 4/5 al Palacus genovese, come eventualmente (poiché si gioca al meglio dei 5 confronti) il quarto l’ 8/5, ipotetica “bella” invece di nuovo a Sarzana l’ 11/5.