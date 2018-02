Sarzana ospite del Pegli, biancoverdi al gran completo

Sarzana - Val di Magra - Impegno genovese per il Sarzana Basket che domani alle 18.30 è attesa dal Pegli in quello che è una sorta di spareggio per il centroclassifica; avendo le due squadre gli stessi punti: sarzanesi meglio però per quoziente-punti.

Arbitrano Matteo Bevilacqua di Savona e Alessandro Mariani di Genova, si gioca per la 7.a giornata del girone di ritorno e 16.a in generale, che poi è la terzultima nel campionato di Serie C Silver ligure (“regular season”).

Con un briciolo di fortuna, biancoverdi al gran completo, incluso quel paio di giovanissimi da tempo fuori, anche se l’attenzione appare concentrata sul veterano Andrea Carnesi appena arrivato da Quarrata…dovrebbe essere in grado, nella spinta da dietro, di fornire un ricambio d’esperienza ai vari Dell’Innocenti e Bencaster.



Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno / Azimut Vado Ligure-Tarros La Spezia, Follo-Ardita Juventus Albaro, Satri Sam Ospedaletti-Cus Genova e Tigullio Sport Team-Aurora Chiavari.