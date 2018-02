Sarzana dura poco, Ospedaletti passa in scioltezza al Palabologna

Sarzana - Val di Magra - SARZANA BASKET – SATRI SAM OSPEDALETTI 64 – 75

Parziali: 9-21 / 32-40 / 46-55.



SARZANA BK2 ABRAVISI BASKET: Bencaster 10, Dell’Innocenti 13, Casini 7, Tesconi 8, Ferrari 12, Bardi 0, Somma 0, Carnesi 14, Stagnari 0, Maggiani 0, Pizzanelli 0, Petacchi 0. All. Giannetti.

SATRI SAM OSPEDALETTI: Cruz 0, Salas 11, Zunino 12, Colombo 11, Michelis 0, Bedini 14, Cacace 20, Perri 0, Cavallaro 7. All. Carbonetto.

Arbitri: De Angeli di Genova e Mammola di Chiavari.



Un gran terzo quarto, che gli ha permesso di condurre fugacemente per due punti l’incontro in virtù di un parziale di dieci a zero, ha illuso per un po’ il Sarzana Basket di avere a tiro la terza vittoria consecutiva dopo quelle nel derby col Follo e a Pegli. Poi, il Satri Sam Ospedaletti s’è dato una mossa, ha ripreso ritmo tornando al passo del primo tempo e anche nel finale ha saldamente mantenuto quella concentrazione che alla fine gli è valso il netto successo.

Peccato, perché dopo un primo tempo sotto tono specie nel primo quarto, i sarzanesi avevano acquisito momento e coraggio; spinti fra l’altro pure dalla “new entry” Andrea Carnesi che in regìa ha fatto vedere delle cose interessanti. Ora i biancoverdi chiudono la “regular season” in casa della capolista Cus Genova, impegno proibitivo, ma intanto i playoff sono già assicurati.



Ecco poi gli altri incontri in programma in quella che in Serie C Silver ligure era l’8.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 17.a: Ardita Juventus Albaro-Pegli 42-73, Aurora Chiavari-Follo 56-36, Azimut Vado Ligure-Cus Genova non disputata e Tarros La Spezia-Sport Team Tigullio S. Margherita 80-51.



E questa la classifica che ne deriva…Cus Ge e Tarros Spezia punti 30, Satri Sam Ospedaletti, Azimut Vado, Tigullio Santa Margherita 20, Aurora Chiavari 14, Sarzana e Pegli 12, Ardita Juve 2, Follo 2 (Cus e Vado una partita in meno).