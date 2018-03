Sarzana basket anticipa a Chiavari

Sarzana - Val di Magra - Sarzana Basket di scena stasera al Palazzetto dello sport “Carrino” di Chiavari, l’anticipo della 2.a giornata della 2.a fase del campionato di Serie C Silver ligure; contro l’ Aurora “anfitrione”. La squadra parte verso le 18 da Battifollo, coppia arbitrale tutta genovese, composta da Davide De Angeli e Alessandro Mariani.

Dopo il non malvagio debutto interno nel derby con la Tarros Spezia, esordio esterno in questa fase (per i biancoverdi) molto più abbordabile, mentre l’altro match della giornata è Tarros-Satri Sam Ospedaletti.

In panchina ancora Umberto Toffi: poiché coach Andrea Giannetti rientrerà solo in occasione della partita successiva. A parte Santini tuttora in via di recupero dall’operazione, sarzanesi al completo, per cui ci dovrebbero essere…capitan Dell’ Innocenti, Casini, Carnesi, Bencaster, Somma, Pizzanelli, Petacchi, Ferrari, Maggiani, Bardi e Tesconi.