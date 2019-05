Sarzana Basket, stagione finita. Ricci: "Siamo stati un po' sfortunati"

Sarzana - Val di Magra - “Rompete le righe” di chiusura di stagione sportiva, con una bella cena in un locale del centro sarzanese, da parte del Sarzana Basket. Presente al gran completo lo staff sia tecnico che dirigenziale e la stessa “rosa”, con l’eccezione di Rokas Paulauskas appena rientrato in Lituania, mentre l’altro straniero Filip Palac sta per partire per la Croazia (per entrambi è da vedere, per quanto bene abbiano fatto in biancoverde, se saranno di nuovo a Sarzana nella prossima annata cestistica).

E per l’occasione coach Gabriele Ricci che dice? "Al termine dell’ultima partita a Genova ho ringraziato i ragazzi, per quanto espresso e dato nel corso del campionato, tanto più magari proprio in coincidenza coi playoff; non ci sono dubbi che ciò che potevamo lo abbiamo fatto tutto". Rammarichi? "Indubbiamente il Cus ha impostato e sviluppato contro di noi una splendida serie, ciò non toglie tuttavia che noi potevamo essere più fortunati e non solo per via di quella frattura al braccio che ci ha privato di capitan Simone Dell'Innocenti, per esempio quell’estremo tentativo di Alessandro Bencaster sul filo della sirena con un po’ più di fortuna avrebbe potuto cambiare tutto: in extremis avremmo vinto noi la quarta gara e si sarebbe andati a uno spareggio che avremmo giocato in casa. Questa, di almeno momentaneo commiato, è stata una serata meravigliosa all’insegna di quell’unione che ci ha accompagnato lungo tutta la durata della stagione".