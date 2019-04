Sarzana Basket impegnata a Rapallo

Sarzana - Val di Magra - Nel Sarzana Basket al momento l’unico dubbio riguarda il play/guardia Federico Casini che in settimana non si è allenato a causa di una influenza: a Rapallo, Palestra comunale, di sicuro in panchina…però non appare probabilissimo il suo utilizzo, nel turno di ritorno che vede i biancoverdi di scena in casa della Pro Recco, dopo la larga vittoria all’andata; per i quarti di finale dei playoff di Serie C Silver ligure maschile.

Morale buono, coach Gabriele Ricci contento dei fondamentali progressi in difesa, dettati forse dalla maggior concentrazione che i playoff impongono.

Con la Pro Recco si punta decisamente a chiudere la contesa senza bisogno dello spareggio (anche per godere di più riposo e lavorare meglio con vista al turno successivo). Si gioca oggi domenica 7 aprile alle ore 19 e arbitrano Luca Rezzoagli di Rapallo e Alessandro Mariani di Genova.

Come noto, gli altri scontri di ritorno in questo primo turno dei playoff sono Ardita Juventus Albaro-Tarros La Spezia, Pegli-Cus Genova e Azimut Vado Ligure-Tigullio Santa Margherita Ligure.